Председатель родительского комитета Курганской области Юрий Леонов просит полпреда Владимира Якушева помочь открыть школу в Кетово Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Председатель региональной организации «Родительский комитет Курганской области» Юрий Леонов вышел с одиночным пикетом к зданию уральского полномочного представителя президента РФ в Екатеринбурге. Он просит помочь открыть новую школу в селе Кетово, передает корреспондент URA.RU

«Второй год в селе Кетово стоит абсолютно готовая к приему детей школа. Но дети продолжают учиться в старом здании, переполненном в два раза. Причина, как нам объясняют, в том, что чиновники и застройщик не могут договориться в цене. Дети страдают, тысяча детей. Школа была построена в рамках реализации нацпроекта. Эта задача была поставлена президентом РФ. Тысяча детей слезно ждут, когда откроется школа», — сказал Юрий Леонов.

По словам Леонова, в других регионах (Санкт-Петербург, Красноярский край, Иркутская область) в этом году были также построены школы по нацпроекту, и там стоимость места на одного ученика варьируется от 1-2 млн рублей. В Кетовской школе стоимость места менее 1 млн рублей, отмечает он. Сотрудники росгвардии проверили документы у пикетчика.

Ранее URA.RU писало, что родительский комитет устроил пикет под окнами правительства Курганской области. 13 декабря Юрий Леонов просил губернатора Вадима Шумкова помочь открыть Кетовскую школу для детей. После акции пикетчика увезли в полицию, где с ним провели профилактическую беседу. Позже комитет опубликовал видеообращение к курганским властям по Кетовской школе. Школу в Кетово построила компания «Эверест». Курганские власти отказались выкупать объект у застройщика, указывая, что цена на него завышена. Область оценила школу в 738 миллионов рублей, а инвестор доказал в суде, что она стоит не менее 1,1 млрд рублей.

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU