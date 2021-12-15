Пермяки записали обращение к генпрокурору РФ из-за стройки

Лес в Кировском районе Перми хотят вырубить и застроить участок жильем Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Жители двух микрорайонов Перми записали видеообращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову и полпреду президента в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову. Пермяки просят не допустить вырубку леса в Кировском районе и застройку участка жильем. Об этом пишет на своей страницу в Facebook общественница, экс-кандидат в депутаты гордумы Перми Юлия Мяленко.

«Мы обеспокоены ситуацией, происходящей у нас. Краевая власть вместе с мэром-застройщиком планирует лишить статуса муниципальной земли на участок на ул. Пирожкова, 37 вырубить имеющийся лес и застроить многоэтажками», — говорится в обращении Мяленко.

Ранее на этой территории находилась школа-интернат, которую закрыли 10 лет назад. Лес, который находится на территории интерната, выполнял оздоровительную функцию.

Активисты говорят, что в микрорайонах уже сегодня остро стоит проблема нехватки мест в школах и детских садах, в больница. В 2021—2022 годах планируется сдать еще 13 новостроек, где будут жить еще 10 тысяч человек. «Когда отсутствует стратегия комплексного развития района и ощущается острая нехватка муниципальной земли категорически нельзя единственный муниципальный участок здесь продавать застройщикам», — говорится в обращении.

Источник в краевой администрации сообщил, что никаких планов по застройке участка нет. Редакция отправила запросы в пресс-службу Генпрокуратуры, полпреда ПФО и администрации Перми.