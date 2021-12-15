Полторы сотни домов в Тюмени останутся без воды

Воду в 158 домах отключат на 12 часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Более 150 жилых домов в Калининском округе Тюмени останутся без водоснабжения из-за ввода новых сетей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. Отключение продлится 12 часов, и, в основном, выпадет на ночь 17 декабря.

«Специалисты компании „Росводоканал Тюмень“ вводят в эксплуатацию новый водовод в Калининском административном округе. Для подключения потребуется отключить воду в 158 многоквартирных домах, в период с 22:00 16 декабря до 10:00 17 декабря», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени.

Проверить, попадает ли ваш дом в зону отключения, можно на сайте «Росводоканал Тюмень». Кроме того, пониженное давление в сетях возможно в створе улиц 50 лет ВЛКСМ — Монтажников — район Новопатрушева — Солнечная (Патрушева) — Волостная (Комарово) — Спасская — Губернская — Закалужская — 9 Января — Московский тракт.