15 декабря 2021

Полторы сотни домов в Тюмени останутся без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Воду в 158 домах отключат на 12 часов Фото:

Более 150 жилых домов в Калининском округе Тюмени останутся без водоснабжения из-за ввода новых сетей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. Отключение продлится 12 часов, и, в основном, выпадет на ночь 17 декабря.

«Специалисты компании „Росводоканал Тюмень“ вводят в эксплуатацию новый водовод в Калининском административном округе. Для подключения потребуется отключить воду в 158 многоквартирных домах, в период с 22:00 16 декабря до 10:00 17 декабря», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени.

Проверить, попадает ли ваш дом в зону отключения, можно на сайте «Росводоканал Тюмень». Кроме того, пониженное давление в сетях возможно в створе улиц 50 лет ВЛКСМ — Монтажников — район Новопатрушева — Солнечная (Патрушева) — Волостная (Комарово) — Спасская — Губернская — Закалужская — 9 Января — Московский тракт.

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Более 150 жилых домов в Калининском округе Тюмени останутся без водоснабжения из-за ввода новых сетей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. Отключение продлится 12 часов, и, в основном, выпадет на ночь 17 декабря. «Специалисты компании „Росводоканал Тюмень“ вводят в эксплуатацию новый водовод в Калининском административном округе. Для подключения потребуется отключить воду в 158 многоквартирных домах, в период с 22:00 16 декабря до 10:00 17 декабря», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени. Проверить, попадает ли ваш дом в зону отключения, можно на сайте «Росводоканал Тюмень». Кроме того, пониженное давление в сетях возможно в створе улиц 50 лет ВЛКСМ — Монтажников — район Новопатрушева — Солнечная (Патрушева) — Волостная (Комарово) — Спасская — Губернская — Закалужская — 9 Января — Московский тракт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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