Жители ЯНАО смогут выбирать банк для получения компенсаций

Жители ЯНАО смогут выбрать банк для получения компенсации оплату жилого помещения и коммунальных услуг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство ЯНАО разрешит жителям выбирать себе кредитную организацию для получения компенсаций за оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Об это сообщается в опубликованном документе на сайте окружного правительства.

«Вносятся изменения в порядок предоставления мер соцподдержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде жилищно-коммунальной выплаты (ЖКВ). А именно: заявитель вправе сам выбрать кредитную организацию для перечисления начисленных сумм ЖКВ», — говорится в комментарии к документу.

Жители ЯНАО смогут выбрать одну из кредитных компаний с которой у департамента социальной защиты заключен договор. Для получения выплаты был сокращен перечень необходимых документов. Помимо этого, меру социальной поддержки получат отдельные категории граждан такие как ветераны, труда, бюджетники, реабилитированные лица и инвалиды.