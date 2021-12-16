16 декабря 2021
15 декабря 2021

Жители ЯНАО смогут выбирать банк для получения компенсаций

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ЯНАО смогут выбрать банк для получения компенсации оплату жилого помещения и коммунальных услуг Фото:

Правительство ЯНАО разрешит жителям выбирать себе кредитную организацию для получения компенсаций за оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Об это сообщается в опубликованном документе на сайте окружного правительства.

«Вносятся изменения в порядок предоставления мер соцподдержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде жилищно-коммунальной выплаты (ЖКВ). А именно: заявитель вправе сам выбрать кредитную организацию для перечисления начисленных сумм ЖКВ», — говорится в комментарии к документу.

Жители ЯНАО смогут выбрать одну из кредитных компаний с которой у департамента социальной защиты заключен договор. Для получения выплаты был сокращен перечень необходимых документов. Помимо этого, меру социальной поддержки получат отдельные категории граждан такие как ветераны, труда, бюджетники, реабилитированные лица и инвалиды.

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Правительство ЯНАО разрешит жителям выбирать себе кредитную организацию для получения компенсаций за оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Об это сообщается в опубликованном документе на сайте окружного правительства. «Вносятся изменения в порядок предоставления мер соцподдержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде жилищно-коммунальной выплаты (ЖКВ). А именно: заявитель вправе сам выбрать кредитную организацию для перечисления начисленных сумм ЖКВ», — говорится в комментарии к документу. Жители ЯНАО смогут выбрать одну из кредитных компаний с которой у департамента социальной защиты заключен договор. Для получения выплаты был сокращен перечень необходимых документов. Помимо этого, меру социальной поддержки получат отдельные категории граждан такие как ветераны, труда, бюджетники, реабилитированные лица и инвалиды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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