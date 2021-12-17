Ученый: переболевшие COVID быстрее стареют

У COVID-19 и процессов старения схожие инструменты Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Механизмы старения организма и COVID-19 могут иметь одни и те же составляющие. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал молекулярный биолог, вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

«Основная мишень, с точки зрения патогенеза и вреда, который вам наносит коронавирус, это именно сосуды и эндотелии сосудов, то есть тонкий слой клеток, который находится внутри сосудов, и те повреждения, которые происходят при COVID-19, сравнимы с теми, что появляются у нас при старении. В итоге появляется такая концепция, которой и я сторонник, что COVID-19 и старение используют одни и те же механизмы. Это новая вещь, которую мы начинаем исследовать», — объяснил Максим Скулачев.

В беседе с URA.RU врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов добавил, что COVID-19 снижает продолжительность жизни в зависимости от степени повреждения сосудов. «Коронавирус сокращает продолжительность жизни на какое-то время, а вот на какое — зависит от каждого конкретного человека. Все зависит от изначальной степени износа сосудов и сопутствующих заболеваний. „Дельта“ серьезный вирулентный штамм, сосуды повреждает серьезно, „Омикрон“ переносится легче и все процессы протекают легче. Ярким примером влияния состояния сосудов, в частности, на состояние волос является седина, быстро возникающая и прогрессирующая в ответ на адреналиновый спазм сосудов при стрессе или при атеросклерозе мелких сосудов питающих волосы», — подчеркнул он.