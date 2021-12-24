Соратник Ельцина назвал истинную дату распада СССР

25 декабря 2021 в 09:04 Размер текста - 17 +

Советский Союз фактически распался после ГКЧП, считает Геннадий Бурбулис Фото: Александр Мамаев © URA.RU Советский Союз перестал существовать 24 августа 1991 году, сразу же после ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению). Об этом в беседе с URA.RU рассказал политический деятель Геннадий Бурбулис, занимавший с 1991 по 1992 год должность государственного секретаря и первого заместителя председателя правительства России. «Когда нам после ГКЧП удалось арестовать путчистов, народ вышел защищать Белый дом и российское руководство. 24 августа мы вернули из Фороса президента СССР Михаила Горбачева, который публично на весь мир отрекся от КПСС и согласился, что ему не нужны эти организации в новых условиях. И именно в этот день Советский Союз фактически перестал уже существовать», — объяснил Геннадий Бурбулис. По словам политического деятеля, после ГКЧП бывшие советские республики начали объявлять о своем суверенитете. «Многие республики форсированно объявили декларацию о суверенитете, и начался новый, очень сложный, опасный период нашей жизни. Власть рухнула, а жизнь продолжилась, нужно было предпринимать какие-то меры, чтобы понимать, чем кормить людей, как защищать наши границы, обеспечивать правопорядок и многое другое. И именно в связи с этим мы приступили к экономическим реформам, съезд наделил президента России Бориса Ельцина полномочиями председателя, мы сформировали новый кабинет министров», — рассказал Бурбулис. Спикер добавил, что страны Запада не имели отношения к распаду СССР. «В июне президент Америки Джордж Буш-старший был с визитом в Советском Союзе, на Украине, выступал в Верховной раде, и очень настойчиво рекомендовал продолжать трудные поиски будущего, но ни в коем случае не допускать какого-либо посягательства на устойчивость Советского Союза. 12 декабря в Париже я встретился с президентом Франции Франсуа Миттераном и предъявил ему меморандум Бориса Ельцина о том, что мы намерены делать в связи со всеми сложившимися историческими событиями. И он прямо сказал, что и представить не мог, что будет найдено такое решение», — подчеркнул Бурбулис. В этот день, 25 декабря 1991 года, первый президент Советского Союза Михаил Горбачев официально объявил о своей отставке. С Кремля был снят флаг СССР и водружен триколор. Первые выборы президента России, в тот момент еще Советской социалистической республики, состоялись 12 июня 1991 года. Главой государства был избран Борис Ельцин. Геннадий Бурбулис входил в ближайшее окружение президента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Советский Союз перестал существовать 24 августа 1991 году, сразу же после ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению). Об этом в беседе с URA.RU рассказал политический деятель Геннадий Бурбулис, занимавший с 1991 по 1992 год должность государственного секретаря и первого заместителя председателя правительства России. «Когда нам после ГКЧП удалось арестовать путчистов, народ вышел защищать Белый дом и российское руководство. 24 августа мы вернули из Фороса президента СССР Михаила Горбачева, который публично на весь мир отрекся от КПСС и согласился, что ему не нужны эти организации в новых условиях. И именно в этот день Советский Союз фактически перестал уже существовать», — объяснил Геннадий Бурбулис. По словам политического деятеля, после ГКЧП бывшие советские республики начали объявлять о своем суверенитете. «Многие республики форсированно объявили декларацию о суверенитете, и начался новый, очень сложный, опасный период нашей жизни. Власть рухнула, а жизнь продолжилась, нужно было предпринимать какие-то меры, чтобы понимать, чем кормить людей, как защищать наши границы, обеспечивать правопорядок и многое другое. И именно в связи с этим мы приступили к экономическим реформам, съезд наделил президента России Бориса Ельцина полномочиями председателя, мы сформировали новый кабинет министров», — рассказал Бурбулис. Спикер добавил, что страны Запада не имели отношения к распаду СССР. «В июне президент Америки Джордж Буш-старший был с визитом в Советском Союзе, на Украине, выступал в Верховной раде, и очень настойчиво рекомендовал продолжать трудные поиски будущего, но ни в коем случае не допускать какого-либо посягательства на устойчивость Советского Союза. 12 декабря в Париже я встретился с президентом Франции Франсуа Миттераном и предъявил ему меморандум Бориса Ельцина о том, что мы намерены делать в связи со всеми сложившимися историческими событиями. И он прямо сказал, что и представить не мог, что будет найдено такое решение», — подчеркнул Бурбулис. В этот день, 25 декабря 1991 года, первый президент Советского Союза Михаил Горбачев официально объявил о своей отставке. С Кремля был снят флаг СССР и водружен триколор. Первые выборы президента России, в тот момент еще Советской социалистической республики, состоялись 12 июня 1991 года. Главой государства был избран Борис Ельцин. Геннадий Бурбулис входил в ближайшее окружение президента.