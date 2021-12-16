16 декабря 2021

«Омикрон» назвали самой серьезной угрозой в мире

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Количество зараженных новым штаммом коронавируса стремительно растет Фото:
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Коронавирус COVID-19

«Омикрон»-штамм коронавируса — самая серьезная угроза для мировой системы здравоохранения и здоровья человечества. Об этом в ходе саммита, посвященного COVID-19, заявили министры здравоохранения стран G7.

«[Мы] глубоко обеспокоены ростом числа случаев заболевания [„Омикроном“]. Эти события следует рассматривать как самую серьезную угрозу для здоровья населения во всем мире. Как никогда важно тесно сотрудничать и обмениваться данными», — следует из резолюции, принятой на саммите. Ее публикует министерство здравоохранения Великобритании на официальном сайте.

Участники саммита подчеркнули важность равного доступа к диагностике, выявлению генома, вакцинам и терапевтическим средствам, а также необходимость кампаний по ревакцинации и регулярного тестирования на COVID. Они высказали поддержку ускоренной разработки вакцин от коронавируса.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о пугающей скорости распространения штамма «Омикрон» в мире. По данным главы ведомства Анны Поповой, в некоторых странах мира, в том числе в Великобритании и ЮАР, больше 75% выявляемых случаев заболевания приходится на «Омикрон». Российский вирусолог Константин Чумаков предположил, что новый штамм мог быть создан людьми, а не появился естественным путем. По его мнению, на это указывает слишком большое количество мутаций, пишут «Дни.ру».

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«Омикрон»-штамм коронавируса — самая серьезная угроза для мировой системы здравоохранения и здоровья человечества. Об этом в ходе саммита, посвященного COVID-19, заявили министры здравоохранения стран G7. «[Мы] глубоко обеспокоены ростом числа случаев заболевания [„Омикроном“]. Эти события следует рассматривать как самую серьезную угрозу для здоровья населения во всем мире. Как никогда важно тесно сотрудничать и обмениваться данными», — следует из резолюции, принятой на саммите. Ее публикует министерство здравоохранения Великобритании на официальном сайте. Участники саммита подчеркнули важность равного доступа к диагностике, выявлению генома, вакцинам и терапевтическим средствам, а также необходимость кампаний по ревакцинации и регулярного тестирования на COVID. Они высказали поддержку ускоренной разработки вакцин от коронавируса. Ранее в Роспотребнадзоре заявили о пугающей скорости распространения штамма «Омикрон» в мире. По данным главы ведомства Анны Поповой, в некоторых странах мира, в том числе в Великобритании и ЮАР, больше 75% выявляемых случаев заболевания приходится на «Омикрон». Российский вирусолог Константин Чумаков предположил, что новый штамм мог быть создан людьми, а не появился естественным путем. По его мнению, на это указывает слишком большое количество мутаций, пишут «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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