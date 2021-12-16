«Омикрон» назвали самой серьезной угрозой в мире

17 декабря 2021 в 08:35 Размер текста - 17 +

Количество зараженных новым штаммом коронавируса стремительно растет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 «Омикрон»-штамм коронавируса — самая серьезная угроза для мировой системы здравоохранения и здоровья человечества. Об этом в ходе саммита, посвященного COVID-19, заявили министры здравоохранения стран G7. «[Мы] глубоко обеспокоены ростом числа случаев заболевания [„Омикроном“]. Эти события следует рассматривать как самую серьезную угрозу для здоровья населения во всем мире. Как никогда важно тесно сотрудничать и обмениваться данными», — следует из резолюции, принятой на саммите. Ее публикует министерство здравоохранения Великобритании на официальном сайте. Участники саммита подчеркнули важность равного доступа к диагностике, выявлению генома, вакцинам и терапевтическим средствам, а также необходимость кампаний по ревакцинации и регулярного тестирования на COVID. Они высказали поддержку ускоренной разработки вакцин от коронавируса. Ранее в Роспотребнадзоре заявили о пугающей скорости распространения штамма «Омикрон» в мире. По данным главы ведомства Анны Поповой, в некоторых странах мира, в том числе в Великобритании и ЮАР, больше 75% выявляемых случаев заболевания приходится на «Омикрон». Российский вирусолог Константин Чумаков предположил, что новый штамм мог быть создан людьми, а не появился естественным путем. По его мнению, на это указывает слишком большое количество мутаций, пишут «Дни.ру». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

«Омикрон»-штамм коронавируса — самая серьезная угроза для мировой системы здравоохранения и здоровья человечества. Об этом в ходе саммита, посвященного COVID-19, заявили министры здравоохранения стран G7. «[Мы] глубоко обеспокоены ростом числа случаев заболевания [„Омикроном“]. Эти события следует рассматривать как самую серьезную угрозу для здоровья населения во всем мире. Как никогда важно тесно сотрудничать и обмениваться данными», — следует из резолюции, принятой на саммите. Ее публикует министерство здравоохранения Великобритании на официальном сайте. Участники саммита подчеркнули важность равного доступа к диагностике, выявлению генома, вакцинам и терапевтическим средствам, а также необходимость кампаний по ревакцинации и регулярного тестирования на COVID. Они высказали поддержку ускоренной разработки вакцин от коронавируса. Ранее в Роспотребнадзоре заявили о пугающей скорости распространения штамма «Омикрон» в мире. По данным главы ведомства Анны Поповой, в некоторых странах мира, в том числе в Великобритании и ЮАР, больше 75% выявляемых случаев заболевания приходится на «Омикрон». Российский вирусолог Константин Чумаков предположил, что новый штамм мог быть создан людьми, а не появился естественным путем. По его мнению, на это указывает слишком большое количество мутаций, пишут «Дни.ру».