В Роспотребнадзоре испугались скорости распространения «Омикрона»

17 декабря 2021 в 07:43 Размер текста - 17 +

Скорость распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» в мире пугает своей опасностью и рисками. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на „Омикрон“, то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», — цитирует Анну Попову РИА «Новости». Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России выявили 25 случаев заражения «Омикроном». Их зафиксировали в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Всех зараженных изолировали. По словам Голиковой, пациенты с «Омикроном» чувствуют себя удовлетворительно, передает «Национальная служба новостей». Новый штамм коронавируса обнаружили в конце ноября в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о высокой скорости распространения новой мутации COVID-19. Количество зараженных удваивается каждые два-три дня, передает телеканал 360. В ВОЗ ожидают, что смертность от коронавируса в мире из-за появления «Омикрона» возрастет.