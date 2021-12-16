Россияне смогут штрафовать друг друга за нарушение ПДД

17 декабря 2021 в 08:48 Размер текста - 17 +

Правительство РФ разрешит штрафовать нарушителей ПДД без оставления протокола Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России появится специальное приложение, с помощью которого граждане смогут фиксировать нарушения Правил дорожного движения. До 1 июля 2022 года правительство РФ должно внести необходимые изменения в законодательства. «Новое федеральное приложение „Народный инспектор“ планируют создать на базе „Помощника Москвы“. При помощи этого сервиса москвичи могут отправить жалобы на нарушения правил стоянки в зоне действия знаков „Остановка запрещена“, „Стоянка запрещена“, на газонах и за неоплату парковки», — передает Autonews.ru. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ внести изменения в законодательство, которые позволят штрафовать за нарушения ПДД по фото и видео. Сейчас правовые нормы не позволяют привлекать к административному наказанию без составления протокола. Поправки должны быть внесены до 1 июля 2022 года. Эксперт в области фото- и видеофиксации Григорий Шухман отметил, что приложение позволит фиксировать только «статичные нарушения». Пользователь, в частности, не сможет загрузить запись с видеорегистратора. Шухман также отметил, что ГИБДД может не справиться с большим потоком фото и видео с нарушениями. Эксперт полагает, что из-за этого инспекторы начнут штрафовать всех не глядя. Еще одна претензия специалиста к«народному контролю» — это риск лжесвидетельствований. Например, граждане могут снимать припаркованные автомобили так, будто они стоят на газоне. Шухман предложил ввести взаимную ответственность для пешеходов и водителей. По его мнению, приложение должно блокировать за лжесвидетельство. Также в нем не должно быть никаких поощрений для граждан, который зафиксировали нарушение — чтобы не было стимула гнаться за количеством фиксаций. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России появится специальное приложение, с помощью которого граждане смогут фиксировать нарушения Правил дорожного движения. До 1 июля 2022 года правительство РФ должно внести необходимые изменения в законодательства. «Новое федеральное приложение „Народный инспектор“ планируют создать на базе „Помощника Москвы“. При помощи этого сервиса москвичи могут отправить жалобы на нарушения правил стоянки в зоне действия знаков „Остановка запрещена“, „Стоянка запрещена“, на газонах и за неоплату парковки», — передает Autonews.ru. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ внести изменения в законодательство, которые позволят штрафовать за нарушения ПДД по фото и видео. Сейчас правовые нормы не позволяют привлекать к административному наказанию без составления протокола. Поправки должны быть внесены до 1 июля 2022 года. Эксперт в области фото- и видеофиксации Григорий Шухман отметил, что приложение позволит фиксировать только «статичные нарушения». Пользователь, в частности, не сможет загрузить запись с видеорегистратора. Шухман также отметил, что ГИБДД может не справиться с большим потоком фото и видео с нарушениями. Эксперт полагает, что из-за этого инспекторы начнут штрафовать всех не глядя. Еще одна претензия специалиста к«народному контролю» — это риск лжесвидетельствований. Например, граждане могут снимать припаркованные автомобили так, будто они стоят на газоне. Шухман предложил ввести взаимную ответственность для пешеходов и водителей. По его мнению, приложение должно блокировать за лжесвидетельство. Также в нем не должно быть никаких поощрений для граждан, который зафиксировали нарушение — чтобы не было стимула гнаться за количеством фиксаций.