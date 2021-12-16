16 декабря 2021

В свердловской школе детей кормили поддельным маслом

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, хлеб, сливочное масло
Фальсифицированное сливочного масло поставляли  в социальные учреждения Фото:

В детском саду «Рябинушка» г. Новая Ляля (Свердловская область) выявили поддельное сливочное масло. Фальсификат реализовывала компания ООО «Исток». Об этом Россельхознадзор сообщил на своем официальном сайте.

«Управление Россельхознадзора по Свердловской области благодаря анализу ФГИС „Меркурий“ обнаружило крупный канал поставки некачественного фальсифицированного сливочного масла. Продукцию поставляли в социальные учреждения», — сообщил Россельхознадзор.

Ведомство выявило, что в ООО «Исток» фальсифицированный товар поступал из ООО Корпорация «Битум», производство которого находится в Екатеринбурге. «Там в качестве сырья использовали готовое масло, расфасованное в другие упаковки и с измененными на этикетке названиями», — отметили в сообщении. Также инспекторы Россельхознадзора выявили другие компании, которые занимались перефасовкой готового продукта.

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В детском саду «Рябинушка» г. Новая Ляля (Свердловская область) выявили поддельное сливочное масло. Фальсификат реализовывала компания ООО «Исток». Об этом Россельхознадзор сообщил на своем официальном сайте. «Управление Россельхознадзора по Свердловской области благодаря анализу ФГИС „Меркурий“ обнаружило крупный канал поставки некачественного фальсифицированного сливочного масла. Продукцию поставляли в социальные учреждения», — сообщил Россельхознадзор. Ведомство выявило, что в ООО «Исток» фальсифицированный товар поступал из ООО Корпорация «Битум», производство которого находится в Екатеринбурге. «Там в качестве сырья использовали готовое масло, расфасованное в другие упаковки и с измененными на этикетке названиями», — отметили в сообщении. Также инспекторы Россельхознадзора выявили другие компании, которые занимались перефасовкой готового продукта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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