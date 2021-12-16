В свердловской школе детей кормили поддельным маслом

Фальсифицированное сливочного масло поставляли в социальные учреждения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В детском саду «Рябинушка» г. Новая Ляля (Свердловская область) выявили поддельное сливочное масло. Фальсификат реализовывала компания ООО «Исток». Об этом Россельхознадзор сообщил на своем официальном сайте.

«Управление Россельхознадзора по Свердловской области благодаря анализу ФГИС „Меркурий“ обнаружило крупный канал поставки некачественного фальсифицированного сливочного масла. Продукцию поставляли в социальные учреждения», — сообщил Россельхознадзор.

Ведомство выявило, что в ООО «Исток» фальсифицированный товар поступал из ООО Корпорация «Битум», производство которого находится в Екатеринбурге. «Там в качестве сырья использовали готовое масло, расфасованное в другие упаковки и с измененными на этикетке названиями», — отметили в сообщении. Также инспекторы Россельхознадзора выявили другие компании, которые занимались перефасовкой готового продукта.