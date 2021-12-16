16 декабря 2021
15 декабря 2021

ФАС остановила закупку мэрией Магнитогорска иномарки за 7,4 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета депутатов Центрального района. Челябинск, щербаков ярослав
Ярослав Щербаков считает, что можно было найти более бюджетный вариант автомобиля Фото:

Челябинское УФАС приостановило закупку мэрией Магнитогорска за 7,4 млн. рублей автомобиля премиум класса Volkswagen Comfortline. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ведомства.

«Поступила жалоба от гражданина на действия администрации Магнитогорска при проведении аукциона на поставку автомобиля Volkswagen Comfortline. Жалоба будет рассмотрена 21 декабря. До этого времени заключение контракта приостановлено», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФАС.

В ведомстве добавили, что заключение контракта на закупку приостановлено из-за жалобы руководителя Челябинского филиала Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Ярослава Щербакова. Щербаков требует отменить закупку из-за превышения предельной стоимости автомобиля в 2,5 млн. руб., которую ранее сами же чиновники себе установили.

В официальной группе партии в «ВКонтакте» Щербаков сообщил, что ему непонятно такое расточительство от чиновников, которые внесли проект бюджета города Магнитогорск на 2022 год с дефицитом практически в два млрд. рублей, покрываемый за счет коммерческих кредитов. По мнению Щербакова, в такой ситуации расходы надо оптимизировать, а не наращивать.

URA.RU направило запрос в администрацию Магнитогорска. На момент публикации ответ не поступил.

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Челябинское УФАС приостановило закупку мэрией Магнитогорска за 7,4 млн. рублей автомобиля премиум класса Volkswagen Comfortline. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ведомства. «Поступила жалоба от гражданина на действия администрации Магнитогорска при проведении аукциона на поставку автомобиля Volkswagen Comfortline. Жалоба будет рассмотрена 21 декабря. До этого времени заключение контракта приостановлено», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФАС. В ведомстве добавили, что заключение контракта на закупку приостановлено из-за жалобы руководителя Челябинского филиала Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Ярослава Щербакова. Щербаков требует отменить закупку из-за превышения предельной стоимости автомобиля в 2,5 млн. руб., которую ранее сами же чиновники себе установили. В официальной группе партии в «ВКонтакте» Щербаков сообщил, что ему непонятно такое расточительство от чиновников, которые внесли проект бюджета города Магнитогорск на 2022 год с дефицитом практически в два млрд. рублей, покрываемый за счет коммерческих кредитов. По мнению Щербакова, в такой ситуации расходы надо оптимизировать, а не наращивать. URA.RU направило запрос в администрацию Магнитогорска. На момент публикации ответ не поступил.
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