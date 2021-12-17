Задержана экс-владелица «Русского продукта» и банка БКФ

17 декабря 2021 в 13:52 Размер текста - 17 +

Следствие ходатайствует об аресте Миримской (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-владелицу компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольгу Миримскую задержали в Москве. Следователи ходатайствуют о ее аресте. «Правоохранительные органы задержали Ольгу Миримскую. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство о ее аресте», — передает РБК со ссылкой на собственные источники. По данным издания, вместе с Миримской задержан следователь Юрий Носов. В 2017-м году он вел дело, в котором Миримская фигурировала как потерпевшая. Подозревается, что следователь получал взятки от Миримской в виде автомобилей. Адвокат Миримской пока не прокомментировал информацию. Миримская в 2015 году занимала 22-е место в рейтинге «Богатейшие женщины России» по версии Forbes Women. Ее состояние на тот момент оценивалось в 100 млн долларов. В 2017 году она стала фигурантом уголовного дела о нарушении тайны телефонных переговоров. Миримская — основатель компании «Русский продукт». Для этого в 1996 году она объединила пять госпредприятий, в том числе завод пищевых концентратов «Колосс», Московский пищекомбинат и завод овощных концентратов в селе Детчино. За первый год оборот «Русского продукта» составил 160 млн долларов. В 2013 году она стала председателем совета директоров и президентом банка БКФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Экс-владелицу компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольгу Миримскую задержали в Москве. Следователи ходатайствуют о ее аресте. «Правоохранительные органы задержали Ольгу Миримскую. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство о ее аресте», — передает РБК со ссылкой на собственные источники. По данным издания, вместе с Миримской задержан следователь Юрий Носов. В 2017-м году он вел дело, в котором Миримская фигурировала как потерпевшая. Подозревается, что следователь получал взятки от Миримской в виде автомобилей. Адвокат Миримской пока не прокомментировал информацию. Миримская в 2015 году занимала 22-е место в рейтинге «Богатейшие женщины России» по версии Forbes Women. Ее состояние на тот момент оценивалось в 100 млн долларов. В 2017 году она стала фигурантом уголовного дела о нарушении тайны телефонных переговоров. Миримская — основатель компании «Русский продукт». Для этого в 1996 году она объединила пять госпредприятий, в том числе завод пищевых концентратов «Колосс», Московский пищекомбинат и завод овощных концентратов в селе Детчино. За первый год оборот «Русского продукта» составил 160 млн долларов. В 2013 году она стала председателем совета директоров и президентом банка БКФ.