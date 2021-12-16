Глава МИД Украины попросил миллиард долларов у США

На укрепление безопасности Украина получит 400 миллионов долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Украина хочет получить миллиард долларов поддержки от США. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 17 декабря.

«Проект бюджета США на 2022 год предусматривает общий объем помощи Украине в размере 756 миллионов долларов, в частности на укрепление безопасности — 400 миллионов долларов. Но наша цель — 1 миллиард долларов поддержки остается неизменной, и мы уверенно к ней движемся», — цитирует слова Кулебы РИА «Новости».

Глава украинского МИД также подчеркнул, что между США и Украиной налажен прямой диалог. Общий объем материально-технической помощи в 2021 году составил 130 млн долларов. Американцы поставили на Украину четыре военно-морских катера типа Island, новые противотанковые комплексы Javelin, средства контрснайперской борьбы, разведки, радиоэлектронной борьбы, приборы ночного видения, оптические средства, средства связи, медицинское имущество, боеприпасы и стрелковое оружие разных калибров.