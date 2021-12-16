Мэры Сургута и Нижневартовска презентовали главные инвестпроекты

Власти Сургута и Нижневартовска представили ключевые проекты развития Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Сургута Андрей Филатов и глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко презентовали концепции развития крупнейших городов ХМАО. Свои доклады они представили во время визита в Сургут губернатора Югры Натальи Комаровой, передает корреспондент URA.RU.

Мэр Нижневартовска во время выступления отметил, что развитие города связано с экологической повесткой. В перспективе там должен появиться индустриальный парк экологических компетенций. Кроме того, власти собираются заняться модернизацией инфраструктурных проектов. «Действующая транспортная схема не учитывает реалии. Нужно повысить экологичность общественного транспорта. На повестке дня строительство ливневых сооружений. Все инфраструктурные проекты будут реализованы в рамках ГЧП», — сообщил Кощенко.

Глава Сургута в своем докладе сообщил, что главная точка роста города связана со строительством научно-технологического центра. Он должен стать научным кластером в нефтегазовой сфере и высоких биомедицинских технологий. На его возведение отведено 60 гектаров в черте города. А само строительство начнется уже в 2022 году. «В 2022 году мы уже переходим к строительно-монтажным работам. 20 декабря надеюсь, что мы с депутатами примем бюджет города и там предусмотрено софинансирование региональной мощной поддержки на реализацию этого проекта», — прокомментировал Филатов.

Ранее URA.RU сообщало, что проекты концепции развития Сургута и Нижневартовска стали итогом обучения югорских чиновников в школе управления «Сколково». Оно длилось в течение полутора лет.