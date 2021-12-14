Первый замгубернатора ХМАО раскрыл эффект от учебы в «Сколково»

15 декабря 2021 в 12:35 Размер текста - 17 +

На обучение в «Сколково» у чиновников ХМАО ушло полтора года Фото: аккаунт Алексея Шипилова в Instagram Югорские чиновники завершили полуторагодовую программу обучения в школе управления «Сколково». За это время власти подготовили проекты дальнейшего развития Сургута и Нижневартовска. Об этом у себя в аккаунте в Instagram написал первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов. Югорские чиновники завершили обучение по программе развития для 100 крупнейших городов РФ, куда входят Сургут и Нижневартовск. У слушателей была возможность перенять передовой опыт Канады, ОАЭ, российских мегаполисов. «В итоге для Сургута сделана ставка как на площадку для промышленного и научно-технического центра, а для Нижневартовска — трансформация нефтесервиса в экосервис. В обоих случаях — это стратегическая задача сохранить и приумножить потенциал города и его жителей, путем реализации масштабных проектов», — обозначил Шипилов. В Сургуте основная ставка будет делаться вокруг создания научно-технологического центра со специальными налоговыми режимами для резидентов, подготовки кадров в ведущих мировых НИИ и организации комфортной городской среды. «В Нижневартовске — ликвидация ущерба экологии, принесенного разработкой Самотлорского месторождения, создание экотехнопарка и большая программа работы с населением — воспитание экомышления от садика до глубокой зрелости, а также переход на экологичный общественный транспорт», — добавил первый замгубернатора ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что в школе управления «Сколково» проходила обучение и губернатор ХМАО Наталья Комарова. В общей сложности, свою квалификацию в учебном центре повышали порядка 100 югорских чиновников. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Югорские чиновники завершили полуторагодовую программу обучения в школе управления «Сколково». За это время власти подготовили проекты дальнейшего развития Сургута и Нижневартовска. Об этом у себя в аккаунте в Instagram написал первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов. Югорские чиновники завершили обучение по программе развития для 100 крупнейших городов РФ, куда входят Сургут и Нижневартовск. У слушателей была возможность перенять передовой опыт Канады, ОАЭ, российских мегаполисов. «В итоге для Сургута сделана ставка как на площадку для промышленного и научно-технического центра, а для Нижневартовска — трансформация нефтесервиса в экосервис. В обоих случаях — это стратегическая задача сохранить и приумножить потенциал города и его жителей, путем реализации масштабных проектов», — обозначил Шипилов. В Сургуте основная ставка будет делаться вокруг создания научно-технологического центра со специальными налоговыми режимами для резидентов, подготовки кадров в ведущих мировых НИИ и организации комфортной городской среды. «В Нижневартовске — ликвидация ущерба экологии, принесенного разработкой Самотлорского месторождения, создание экотехнопарка и большая программа работы с населением — воспитание экомышления от садика до глубокой зрелости, а также переход на экологичный общественный транспорт», — добавил первый замгубернатора ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что в школе управления «Сколково» проходила обучение и губернатор ХМАО Наталья Комарова. В общей сложности, свою квалификацию в учебном центре повышали порядка 100 югорских чиновников.