Тюменца арестовали за распространение интимных фото бывшей жены

Жителю Тобольска за распространение интимных фотографий бывшей жены грозит до 2 лет тюрьмы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жителю Тобольска грозит до двух лет лишения свободы за распространение интимных фотографий бывшей жены. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета по Тюменской области. Решением городского суда на время следствия тоболяк помещен под арест.

«Следственным отделом по городу Тобольску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области расследуется уголовное дело в отношении 46-летнего жителя города Тобольска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия)», — сообщает пресс-служба регионального СК.

Там уточнили, что по версии следствия, в июне 2021 года житель Тобольска опубликовал в интернете интимные фотографии бывшей жены. Узнав, за это против него возбудили уголовное дело, мужчина бросился в бега и был объявлен в федеральный розыск. После задержания ему предъявили обвинение. Максимальное наказание, предусмотренное ч.1 ст. 137 УК РФ — 2 года лишения свободы. Тобольским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.