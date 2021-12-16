Пермских судей обязали рассмотреть спор о городских лесах

17 декабря 2021 в 14:57 Размер текста - 17 +

Леса — это легкие города, которые нужно беречь, уверена Валентина Оглоблина Фото: Размик Закарян © URA.RU Верховный суд России обязал Ленинский райсуд Перми рассмотреть иск активистки Валентины Оглоблиной о признании незаконными всех сделок, совершенных мэрией в отношении городских лесов. Ранее районная инстанция, а также краевой суд отказали Оглоблиной в рассмотрении дела, и она обратилась в Верховный суд. «Жалоба (представление) удовлетворена», — говорится в карточке дела на сайте ВС. Теперь пермский суд обязан рассмотреть требования экоактивистки. Оглоблина в иске к мэрии и пермской думе требует признать незаконным выделение властями земельных участков из состава лесного фонда «в хозяйственных и иных целях», следует из документов суда. Также она требует признать все сделки с лесными участками незаконными и запретить городским чиновникам распоряжаться землями лесного фонда. «В Перми происходит незаконное уничтожение коренных лесов, входящих в созданный в 1947 году государственный лесной фонд. На сегодня из схем лесоустройства исчезли десятки кварталов в трех лесничествах: Нижне-Курьинском, Гайвинском и Верхне-Курьинском», — поясняет позицию Оглоблиной ИА «Перископ». Ранее районный, краевой, а затем Седьмой кассационный суд последовательно отказывали истице в рассмотрении дела. «В заявлении, поданном от своего имени, истцом по существу указывается на нарушение прав неопределенного круга лиц, которых невозможно индивидуализировать, при этом гражданин не вправе обращаться в суд по поводу нарушений законодательства за защитой прав неопределенного круга лиц», — пояснял свою позицию районный суд. С таким мнением не согласилась коллегия Верховного суда. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Верховный суд России обязал Ленинский райсуд Перми рассмотреть иск активистки Валентины Оглоблиной о признании незаконными всех сделок, совершенных мэрией в отношении городских лесов. Ранее районная инстанция, а также краевой суд отказали Оглоблиной в рассмотрении дела, и она обратилась в Верховный суд. «Жалоба (представление) удовлетворена», — говорится в карточке дела на сайте ВС. Теперь пермский суд обязан рассмотреть требования экоактивистки. Оглоблина в иске к мэрии и пермской думе требует признать незаконным выделение властями земельных участков из состава лесного фонда «в хозяйственных и иных целях», следует из документов суда. Также она требует признать все сделки с лесными участками незаконными и запретить городским чиновникам распоряжаться землями лесного фонда. «В Перми происходит незаконное уничтожение коренных лесов, входящих в созданный в 1947 году государственный лесной фонд. На сегодня из схем лесоустройства исчезли десятки кварталов в трех лесничествах: Нижне-Курьинском, Гайвинском и Верхне-Курьинском», — поясняет позицию Оглоблиной ИА «Перископ». Ранее районный, краевой, а затем Седьмой кассационный суд последовательно отказывали истице в рассмотрении дела. «В заявлении, поданном от своего имени, истцом по существу указывается на нарушение прав неопределенного круга лиц, которых невозможно индивидуализировать, при этом гражданин не вправе обращаться в суд по поводу нарушений законодательства за защитой прав неопределенного круга лиц», — пояснял свою позицию районный суд. С таким мнением не согласилась коллегия Верховного суда.