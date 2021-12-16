16 декабря 2021

Тюменские власти подняли прожиточный минимум. На надбавку можно купить 3 кг мяса

© Служба новостей «URA.RU»
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За год прожиточный минимум вырастет на 906 рублей Фото:

Прожиточный минимум в Тюменской области в 2022 году на душу населения составит 12654 руб. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения. По сравнению с 2021 годом, сумма увеличена на 906 рублей.

«С 1 января 2022 года величина прожиточного минимума в Тюменской области (без автономных округов) установлена в размере: в расчете на душу населения — 12 654 руб.; для трудоспособного население — 13 793 руб.; для пенсионеров — 10 882 руб.; для детей — 12 475 руб.», — говорится в постановлении правительства области. Изменения вступят в силу сразу после Нового года.

В 2021 году прожиточный минимум был установлен в размере 11748 рублей. На разницу в 906 рублей тюменцы могут купить, например менее трех килограммов свинины — по данным Тюмстата от 13 декабря, один килограмм этого мяса в регионе стоит 309,98 рублей.

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Прожиточный минимум в Тюменской области в 2022 году на душу населения составит 12654 руб. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения. По сравнению с 2021 годом, сумма увеличена на 906 рублей. «С 1 января 2022 года величина прожиточного минимума в Тюменской области (без автономных округов) установлена в размере: в расчете на душу населения — 12 654 руб.; для трудоспособного население — 13 793 руб.; для пенсионеров — 10 882 руб.; для детей — 12 475 руб.», — говорится в постановлении правительства области. Изменения вступят в силу сразу после Нового года. В 2021 году прожиточный минимум был установлен в размере 11748 рублей. На разницу в 906 рублей тюменцы могут купить, например менее трех килограммов свинины — по данным Тюмстата от 13 декабря, один килограмм этого мяса в регионе стоит 309,98 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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