За год прожиточный минимум вырастет на 906 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прожиточный минимум в Тюменской области в 2022 году на душу населения составит 12654 руб. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения. По сравнению с 2021 годом, сумма увеличена на 906 рублей.

«С 1 января 2022 года величина прожиточного минимума в Тюменской области (без автономных округов) установлена в размере: в расчете на душу населения — 12 654 руб.; для трудоспособного население — 13 793 руб.; для пенсионеров — 10 882 руб.; для детей — 12 475 руб.», — говорится в постановлении правительства области. Изменения вступят в силу сразу после Нового года.

В 2021 году прожиточный минимум был установлен в размере 11748 рублей. На разницу в 906 рублей тюменцы могут купить, например менее трех килограммов свинины — по данным Тюмстата от 13 декабря, один килограмм этого мяса в регионе стоит 309,98 рублей.