16 декабря 2021

Свердловских студентов начнут обязательно вакцинировать от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Козловских назвал студентов самой социально активной группой населения Фото:
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Коронавирус COVID-19

Студентов в Свердловской области включили в список категорий, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса. Соответствующий указ подписал главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских

«Козловских включил студентов вузов старше 18 лет населения в перечень категорий граждан, подлежащих обязательной иммунизации против COVID-19», — в сообщении, опубликованном на сайте управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Главный санврач отметил, что студенты наиболее социально активны.

Согласно постановлению, совершеннолетние студенты должны привиться первым компонентом вакцины до 1 февраля. Полный курс прививки должен быть пройден до марта.

Обязательную вакцинацию для студентов ввели в 16 регионах России. В Свердловской области эта мера введена для большинства категорий граждан, среди которых работники сферы обслуживания и культуры. Также в регионе действует ряд антикоронавирусных ограничений.

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Студентов в Свердловской области включили в список категорий, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса. Соответствующий указ подписал главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских «Козловских включил студентов вузов старше 18 лет населения в перечень категорий граждан, подлежащих обязательной иммунизации против COVID-19», — в сообщении, опубликованном на сайте управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Главный санврач отметил, что студенты наиболее социально активны. Согласно постановлению, совершеннолетние студенты должны привиться первым компонентом вакцины до 1 февраля. Полный курс прививки должен быть пройден до марта. Обязательную вакцинацию для студентов ввели в 16 регионах России. В Свердловской области эта мера введена для большинства категорий граждан, среди которых работники сферы обслуживания и культуры. Также в регионе действует ряд антикоронавирусных ограничений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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