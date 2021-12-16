Свердловских студентов начнут обязательно вакцинировать от COVID

Дмитрий Козловских назвал студентов самой социально активной группой населения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Студентов в Свердловской области включили в список категорий, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса. Соответствующий указ подписал главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских

«Козловских включил студентов вузов старше 18 лет населения в перечень категорий граждан, подлежащих обязательной иммунизации против COVID-19», — в сообщении, опубликованном на сайте управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Главный санврач отметил, что студенты наиболее социально активны.

Согласно постановлению, совершеннолетние студенты должны привиться первым компонентом вакцины до 1 февраля. Полный курс прививки должен быть пройден до марта.

Обязательную вакцинацию для студентов ввели в 16 регионах России. В Свердловской области эта мера введена для большинства категорий граждан, среди которых работники сферы обслуживания и культуры. Также в регионе действует ряд антикоронавирусных ограничений.