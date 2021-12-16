Тюменский «Запсибкомбанк» прекращает существование

В 2019 году тюменский «Запсибкомбанк» вошел в группу ВТБ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

До конца 2021 года все сотрудники тюменского «Запсибкомбанка» (ЗСКБ) будут либо уволены, либо переведены в другие подразделения Группы ВТБ, в которую входит коммерческая организация. Сам бренд при этом будет ликвидирован. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Запсибкомбанк» вошел в группу ВТБ в 2019 году.

«Одни сотрудники будут уволены, другие — продолжат работу в АО „БМ-Банк“, который также входит в Группу ВТБ. Туда же на банковское обслуживание переведут действующих клиентов „Запсибкомбанка“. При этом работа с проблемными активами будет передана коллекторским агентствам», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службе группы ВТБ URA.RU рассказали, что в январе 2022 года будет завершена интеграция «Запсибкомбанка» с Группой ВТБ. «Запсибкомбанк» в настоящее время присоединяется к «БМ-Банку» в рамках интеграции с Группой ВТБ. Клиенты с действующими продуктами «Запсибкомбанка» получат возможность дальнейшего обслуживания и использования сервисов «БМ-Банка». Все условия по действующим договорам сохраняются, переоформлять их не потребуется, поскольку «БМ-Банк» — универсальный правопреемник «Запсибкомбанка», — сообщили там агентству

Там добавили, что сотрудникам ЗСКБ было предложено перейти в подразделения ВТБ и «БМ-Банка» в зависимости от их квалификации и уровня компетенции. Как ранее писало агентство, 10 января 2019 года Группой ВТБ было объявлено о покупке 71,8% акций «Запсибкомбанка». С 1998 по 2001 годы должность президента «Запсибкомбанка» занимал нынешний полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.