Курганские кондуктора угрожают забастовкой

Водители и кондуктора Кургана написали открытое письмо Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане кондуктора и водители пожаловались на требования мэрии, связанные с антиковидными мерами, которые усложняют их жизнь. По их словам, если условия не изменятся, то они объявят забастовку. Об этом они написали в соцсетях.

«Если так будет продолжаться, то мы профсоюз организуем и объявим забастовку. Сами на своих личных машинах тогда будете возить людей из Смолино в Энергетики. А мы придем к вам во двор с плакатами и будем требовать достойных условий работы», — опубликовали представители кондукторов и водителей анонимное обращение в группе соцсети «ВКонтакте» «Курганские. Курганские.ру».

Работники сферы пассажироперевозок пожаловались на постоянные проверки, связанные с масочным режимом, наличием средств обработки и соблюдением графиков. Они считают, что их «ловят» за нарушения, за которые они не несут ответственности, а из-за составления протоколов приходится задерживать пассажиров автобуса. Также они пожаловались на проблемы с туалетами на конечных.

В пресс-службе администрации Кургана URA.RU пояснили, что антиковидные меры едины для все граждан России, а протоколы составляют только при наличии нарушений. В мэрии отметили, что перевозчиков не штрафуют, если им приходится нарушать график из-за сложных дорожных условий. «Все вопросы, связанные с заработной платой, рабочим днем, условиями труда водителей и кондукторов, находятся в полномочиях работодателей, частных перевозчиков», — добавили в администрации. Представители мэрии отметили, что на конечных остановках Кургана установлены 14 туалетов, и в дальнейшем их продолжат ставить.