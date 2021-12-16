Иллюстрация к докладу Дмитрия Кощенко вызвала резонанс в соцсетях Фото: Екатерина Абдулова

В соцсетях высмеяли иллюстрацию Нижневартовска в 2070 году, которую подобрал мэр Дмитрий Кощенко во время презентации концепции развития города губернатору Югры Наталье Комаровой. Футуристичная картинка стала предметом всеобщего интереса.

«Грибы, слон, надпись Green City и летящий самолет-кукурузник. Посмотрите на собирательный образ Нижневартовска из будущего. Затем протрите глаза и посмотрите снова — да, вы не ошиблись. Именно таким город в 2070 году видит его глава Дмитрий Кощенко. Сегодня он выступал перед губернатором Югры и представил концепцию развития города в следующие 50 лет», — написал telegram-канал Baza.

Обсуждают иллюстрацию и пользователи соцсетей. «Обратите внимание на гигантские грибы на въезде в город. Мы предполагаем, что эти грибы выросли из спор общественника Мидхата Хасанова. А в нижней части картинки — слон. Только не видно, с биркой он или нет», — написал ksherbi в Instagam.

В мэрии Нижневартовска заявили URA.RU, что иллюстрация не имеет отношения к тому, как будет выглядеть город через 50 лет. «Данный слайд не имеет отношение к проекту. Это просто одна из иллюстраций, которыми принято обозначать далекое будущее, города будущего», — рассказали в департаменте информационных коммуникаций администрации Нижневартовска.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко презентовал концепцию развития города губернатору ХМАО Наталье Комаровой. Со своим докладом выступал и мэр Сургута Андрей Филатов.

Фото: скриншот из аккаунта Натальи Комаровой в Instagram