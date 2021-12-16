Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Виктории, просят позвонить в полицию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области пропала 16-летняя девушка Виктория Булдакова. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает поисковый отряд «Белая сова». Местоположение подростка неизвестно с 8 декабря.

«Булдакова Виктория Игоревна, 2005 года рождения. Ушла из общежития в селе Омутинское, и до настоящего времени ее местоположение не установлено», — говорится в ориентировке поисковиков.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Виктории, просят позвонить в полицию. Можно также обратиться к волонтерам по номеру: 8-932-32-39-911.

Фото: поисковый отряд «Белая сова»