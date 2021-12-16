16 декабря 2021

В Тюменской области пропала 16-летняя девушка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на ул. 1-ая Заводская, дом 20. Курган, пожарная машина, разговор по телефону, полиция
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Виктории, просят позвонить в полицию Фото:

В Тюменской области пропала 16-летняя девушка Виктория Булдакова. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает поисковый отряд «Белая сова». Местоположение подростка неизвестно с 8 декабря.

«Булдакова Виктория Игоревна, 2005 года рождения. Ушла из общежития в селе Омутинское, и до настоящего времени ее местоположение не установлено», — говорится в ориентировке поисковиков.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Виктории, просят позвонить в полицию. Можно также обратиться к волонтерам по номеру: 8-932-32-39-911.

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В Тюменской области пропала 16-летняя девушка Виктория Булдакова. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает поисковый отряд «Белая сова». Местоположение подростка неизвестно с 8 декабря. «Булдакова Виктория Игоревна, 2005 года рождения. Ушла из общежития в селе Омутинское, и до настоящего времени ее местоположение не установлено», — говорится в ориентировке поисковиков. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Виктории, просят позвонить в полицию. Можно также обратиться к волонтерам по номеру: 8-932-32-39-911.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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