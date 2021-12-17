Вирусолог назвал причину невосприимчивости к COVID части людей

18 декабря 2021 в 01:06 Размер текста - 17 +

У части людей мог сформироваться клеточный иммунитет к другим типам коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Часть людей может оказаться невосприимчива к COVID-19 из-за перекрестного иммунитета, выработанного после встречи с другими коронавирусами, циркулирующими среди человечества тысячи лет. Таким мнением в беседе с URA.RU поделились вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев и микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев. «Есть несколько научных сообщений о том, что если вы недавно болели обычным коронавирусом, а у нас есть еще четыре коронавируса, которые циркулируют среди человечества уже тысячу лет, то иммунитет к ним может пересечься с иммунитетом к Sars-Cov-2 (вирус, спровоцировавший пандемию COVID-19 — прим. URA.RU) и защитить. Надо не забывать, что клеточный иммунитет все помнит и его можно стимулировать вакциной, перенесенным заболеванием, и то, и другое даст вам хорошую защиту», — объяснил Максим Скулачев. В беседе с URA.RU микробиолог Виталий Зверев согласился, что некоторых людей не касается COVID-19 из-за перекрестного иммунитета. «Есть перекрестный иммунитет с теми коронавирусами, которые были раньше, те четыре типа, которые все время были в нашей популяции и вызывали от 10 до 15% всех простудных заболеваний. Кто ими болел, не болеют COVID-19, либо болеют легко», — подчеркнул он. При этом академик добавил, что невосприимчивость к COVID-19 у части людей может быть связана с хорошим иммунитетом. «Они либо не контактировали с больными, либо вирусная нагрузка была небольшая, либо вообще не знают, что переболели. Все зависит от иммунитета и дозы вируса. Если у человека хороший иммунитет и доза вируса была небольшая, то он мог легко справиться с инфекцией», — заявил Зверев. Ранее главный профилактолог УрФО Сергей Токарев рассказал, что может помочь в борьбе с южноафриканской линией «Омикрон». Ученые делают ставку на Т-клеточный иммунитет, который, в том числе, формируется после вакцинации. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Часть людей может оказаться невосприимчива к COVID-19 из-за перекрестного иммунитета, выработанного после встречи с другими коронавирусами, циркулирующими среди человечества тысячи лет. Таким мнением в беседе с URA.RU поделились вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев и микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев. «Есть несколько научных сообщений о том, что если вы недавно болели обычным коронавирусом, а у нас есть еще четыре коронавируса, которые циркулируют среди человечества уже тысячу лет, то иммунитет к ним может пересечься с иммунитетом к Sars-Cov-2 (вирус, спровоцировавший пандемию COVID-19 — прим. URA.RU) и защитить. Надо не забывать, что клеточный иммунитет все помнит и его можно стимулировать вакциной, перенесенным заболеванием, и то, и другое даст вам хорошую защиту», — объяснил Максим Скулачев. В беседе с URA.RU микробиолог Виталий Зверев согласился, что некоторых людей не касается COVID-19 из-за перекрестного иммунитета. «Есть перекрестный иммунитет с теми коронавирусами, которые были раньше, те четыре типа, которые все время были в нашей популяции и вызывали от 10 до 15% всех простудных заболеваний. Кто ими болел, не болеют COVID-19, либо болеют легко», — подчеркнул он. При этом академик добавил, что невосприимчивость к COVID-19 у части людей может быть связана с хорошим иммунитетом. «Они либо не контактировали с больными, либо вирусная нагрузка была небольшая, либо вообще не знают, что переболели. Все зависит от иммунитета и дозы вируса. Если у человека хороший иммунитет и доза вируса была небольшая, то он мог легко справиться с инфекцией», — заявил Зверев. Ранее главный профилактолог УрФО Сергей Токарев рассказал, что может помочь в борьбе с южноафриканской линией «Омикрон». Ученые делают ставку на Т-клеточный иммунитет, который, в том числе, формируется после вакцинации.