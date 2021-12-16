Из-за проблем с отоплением на пермского мэра подали в суд

Теплотрасса в Ныробе требует утепления (архивное фото) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Суд в Пермском крае рассмотрит иск прокуратуры на бездействие главы Чердынского городского округа Анны Батаговой. Как пояснили URA.RU в надзорном ведомстве, чиновница в срок не исполнила представление об обеспечении постоянным и надежным теплоснабжением жителей северного поселка Ныроб.

«Претензии связаны с тем, что в Ныробе не утепляется теплотрасса, с обеспечением отопительного режима. Представление прокурора было, но оно не исполнено полностью. Глава района начала эту работу делать, но поскольку полностью она не была произведена, принято решение о привлечении к административной ответственности», — рассказала URA.RU прокурор Чердынского района Людмила Романова.

Жители Ныроба действительно жалуются на холодные батареи. «Наружные теплотрассы как были голые летом, так и остались. Может местами и залатали на скорую руку, но в основном отапливают улицу», — пишет на странице главы округа Людмила Васкецова-Антонова.

Сама Анна Батагова находится в командировке, но обещала подробно прокомментировать ситуацию в понедельник. Как рассказал агентству источник близкий к руководству муниципалитета, говорить о полном бездействии властей нельзя. «Работа идет. Там действительно система теплоснабжения в плохом состоянии, длительное время капитального ремонта не было. А в этом году усилиями главы изысканы дополнительные средства. 200 тыс. рублей в прошлом месяце выделено именно на утепление систем отопления. Но там большой объем работы, тысячи метров труб», — поясняет собеседник.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ныробе из-за аварии жители многоквартирного дома на несколько дней остались без отопления. Им была предложена, в том числе, психологическая помощь. После ЧП Батагова в соцсетях опубликовала фото трубы подземной теплотрассы, которая насквозь проржавела.

Изношенная труба подземной теплотрассы в поселке Ныроб Страница «ВКонтакте» Анны Батаговой