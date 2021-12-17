В Госдуме ужесточили наказание за неуплату алиментов

17 декабря 2021 в 17:44 Размер текста - 17 +

За неуплату алиментов могут оштрафовать на 20 тысяч рублей или отправить на исправительные работы Фото: Антон Белицкий © URA.RU На пленарном заседании Госдумы 17 декабря в третьем чтении были приняты законопроекты о привлечении к ответственности за неуплату алиментов, даже если плательщик уже перевел часть суммы. Соответствующую статью введут в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Документ приняли в ходе пленарного заседания, трансляция которого велась на сайте нижней палаты. «Неплательщику, согласно действующей редакции КоАП, могут грозить исправительные работы на срок до 150 часов, арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 20 тыс. рублей», — устанавливает текст статьи. При этом неплательщика могут освободить от ответственности, если он погасит долг по алиментам в полном объеме. На заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что распад семьи не снимает ответственности с родителя за содержание и воспитание ребенка, нужно относиться к детям ответственно. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На пленарном заседании Госдумы 17 декабря в третьем чтении были приняты законопроекты о привлечении к ответственности за неуплату алиментов, даже если плательщик уже перевел часть суммы. Соответствующую статью введут в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Документ приняли в ходе пленарного заседания, трансляция которого велась на сайте нижней палаты. «Неплательщику, согласно действующей редакции КоАП, могут грозить исправительные работы на срок до 150 часов, арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 20 тыс. рублей», — устанавливает текст статьи. При этом неплательщика могут освободить от ответственности, если он погасит долг по алиментам в полном объеме. На заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что распад семьи не снимает ответственности с родителя за содержание и воспитание ребенка, нужно относиться к детям ответственно.