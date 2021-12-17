Бизнес-омбудсмен при Путине раскритиковал ЦБ за повышение ставки

17 декабря 2021 в 19:32 Размер текста - 17 +

Борис Титов считает, что рост ключевой ставки может затормозить экономику Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021 Повышение ключевой ставки не поможет уменьшить инфляцию и может затормозить экономический рост, считает уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Соответствующее заявление URA.RU передала пресс-служба бизнес-омбудсмена. «Мы много раз говорили, что повышение ставки не приведет к снижению инфляции, а рост экономики может затормозить весьма существенно. Особенно сектора, связанные с производством, зависимые от заемного капитала. Использование устаревших рецептов в современных условиях просто не работает», — заявил Борис Титов. Бесполезно бороться путем давления на внутренний спрос, считает он. По его словам, на внутренние процессы влияет рост цен в мире, который определяет рост издержек производства. «И к этому всему мы еще добавляем рост стоимости денег. Средняя ставка кредита у нас уже — 8-10%, в то время как в США — 3,54%, Китае — 4,35%, даже в Малайзии — 3,9%. Да и налоговая нагрузка у нас выше — 45% от прибыли. Собственно, именно поэтому перманентное повышение ставки ЦБ у нас отнюдь не ведет к снижению уровня инфляции», — отметил Титов. Центробанк РФ поднял ключевую ставку на один пункт — до 8,5%. В последний раз такой показатель был в 2017 году. Регулятор не исключает, что на ближайших заседаниях рассмотрят дальнейшее повышение. Следующее заседание пройдет в январе. В ВТБ считают, что возможен дальнейший рост ставок по кредитам после решения ЦБ, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Повышение ключевой ставки не поможет уменьшить инфляцию и может затормозить экономический рост, считает уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Соответствующее заявление URA.RU передала пресс-служба бизнес-омбудсмена. «Мы много раз говорили, что повышение ставки не приведет к снижению инфляции, а рост экономики может затормозить весьма существенно. Особенно сектора, связанные с производством, зависимые от заемного капитала. Использование устаревших рецептов в современных условиях просто не работает», — заявил Борис Титов. Бесполезно бороться путем давления на внутренний спрос, считает он. По его словам, на внутренние процессы влияет рост цен в мире, который определяет рост издержек производства. «И к этому всему мы еще добавляем рост стоимости денег. Средняя ставка кредита у нас уже — 8-10%, в то время как в США — 3,54%, Китае — 4,35%, даже в Малайзии — 3,9%. Да и налоговая нагрузка у нас выше — 45% от прибыли. Собственно, именно поэтому перманентное повышение ставки ЦБ у нас отнюдь не ведет к снижению уровня инфляции», — отметил Титов. Центробанк РФ поднял ключевую ставку на один пункт — до 8,5%. В последний раз такой показатель был в 2017 году. Регулятор не исключает, что на ближайших заседаниях рассмотрят дальнейшее повышение. Следующее заседание пройдет в январе. В ВТБ считают, что возможен дальнейший рост ставок по кредитам после решения ЦБ, пишет RT.