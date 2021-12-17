Центробанк России поднял ключевую ставку до максимума с 2017 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Ключевую ставку подняли на один пункт Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2021

Центробанк принял решение о поднятии ключевой ставки. В этот раз величина ставки была повышена сразу на один пункт — до 8,5%. В последний раз такая ставка была в 2017 году.

«Совет директоров Банка России 17 декабря 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 8,50% годовых», — указано на сайте Центробанка.

Финансовый регулятор не исключил, что на ближайших заседаниях рассмотрят дальнейшее повышение ключевой ставки. Следующее заседание ЦБ пройдет в январе следующего года.

О планах повысить ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт аналитики сообщали в начале недели, передает «Национальная служба новостей». Также они не исключают, что в дальнейшем ставка может повыситься до 10%, если инфляция еще больше отклонится от цели в 4%.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Центробанк принял решение о поднятии ключевой ставки. В этот раз величина ставки была повышена сразу на один пункт — до 8,5%. В последний раз такая ставка была в 2017 году. «Совет директоров Банка России 17 декабря 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 8,50% годовых», — указано на сайте Центробанка. Финансовый регулятор не исключил, что на ближайших заседаниях рассмотрят дальнейшее повышение ключевой ставки. Следующее заседание ЦБ пройдет в январе следующего года. О планах повысить ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт аналитики сообщали в начале недели, передает «Национальная служба новостей». Также они не исключают, что в дальнейшем ставка может повыситься до 10%, если инфляция еще больше отклонится от цели в 4%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...