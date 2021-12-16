16 декабря 2021

Голикова: в Челябинской области ухудшилась ситуация с COVID

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Новое знание, Татьяна Голикова. Москва, голикова татьяна
Челябинск попал в десятку регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Челябинскую область в числе десяти регионов, где ухудшилась ситуация с заболеваемостью COVID. Это прозвучало 17 декабря на заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Обстановка с коронавирусом осложнилась в 10 регионах. Ситуация стала хуже в Ивановской, Нижегородской, Оренбургской, Рязанской, Тамбовской и Челябинской областях, а также Республиках Алтай, Башкирия, Дагестан и Чувашия», — приводит сайт федерального оперштаба информацию от Голиковой.

По данным штаба, улучшение эпидемиологической обстановки произошло в Белгородской и Калининградской областях., а также Карачаево-Черкессии. Ранее Голикова также называла Челябинскую область в числе четырех регионов, где ухудшилась ситуация с заболеваемостью COVID.

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Челябинскую область в числе десяти регионов, где ухудшилась ситуация с заболеваемостью COVID. Это прозвучало 17 декабря на заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. «Обстановка с коронавирусом осложнилась в 10 регионах. Ситуация стала хуже в Ивановской, Нижегородской, Оренбургской, Рязанской, Тамбовской и Челябинской областях, а также Республиках Алтай, Башкирия, Дагестан и Чувашия», — приводит сайт федерального оперштаба информацию от Голиковой. По данным штаба, улучшение эпидемиологической обстановки произошло в Белгородской и Калининградской областях., а также Карачаево-Черкессии. Ранее Голикова также называла Челябинскую область в числе четырех регионов, где ухудшилась ситуация с заболеваемостью COVID.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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