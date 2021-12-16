Голикова: в Челябинской области ухудшилась ситуация с COVID

Челябинск попал в десятку регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Челябинскую область в числе десяти регионов, где ухудшилась ситуация с заболеваемостью COVID. Это прозвучало 17 декабря на заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Обстановка с коронавирусом осложнилась в 10 регионах. Ситуация стала хуже в Ивановской, Нижегородской, Оренбургской, Рязанской, Тамбовской и Челябинской областях, а также Республиках Алтай, Башкирия, Дагестан и Чувашия», — приводит сайт федерального оперштаба информацию от Голиковой.

По данным штаба, улучшение эпидемиологической обстановки произошло в Белгородской и Калининградской областях., а также Карачаево-Черкессии. Ранее Голикова также называла Челябинскую область в числе четырех регионов, где ухудшилась ситуация с заболеваемостью COVID.