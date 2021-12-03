Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Челябинскую область в числе четырех регионов, где ухудшилась ситуация с заболеваемостью COVID-19. Это прозвучало 3 декабря на заседании оперативного штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«Ситуация с коронавирусом ухудшилась в четырех регионах. Это Калужская, Ростовская, Челябинская области, Калмыкия», — цитирует Голикову РИА «Новости».
3 декабря в Челябинской области был зафиксирован рекордный показатель смертности от коронавируса. За сутки в регионе скончались 32 человека от ковидной пневмонии. Это самый высокий показатель в области с начала пандемии COVID-19.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Челябинскую область в числе четырех регионов, где ухудшилась ситуация с заболеваемостью COVID-19. Это прозвучало 3 декабря на заседании оперативного штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. «Ситуация с коронавирусом ухудшилась в четырех регионах. Это Калужская, Ростовская, Челябинская области, Калмыкия», — цитирует Голикову РИА «Новости». 3 декабря в Челябинской области был зафиксирован рекордный показатель смертности от коронавируса. За сутки в регионе скончались 32 человека от ковидной пневмонии. Это самый высокий показатель в области с начала пандемии COVID-19.