Голикова назвала регионы, где ухудшилась ситуация по COVID. Среди них Челябинская область

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В Челябинской области растет смертность от коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Челябинскую область в числе четырех регионов, где ухудшилась ситуация с заболеваемостью COVID-19. Это прозвучало 3 декабря на заседании оперативного штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Ситуация с коронавирусом ухудшилась в четырех регионах. Это Калужская, Ростовская, Челябинская области, Калмыкия», — цитирует Голикову РИА «Новости».

3 декабря в Челябинской области был зафиксирован рекордный показатель смертности от коронавируса. За сутки в регионе скончались 32 человека от ковидной пневмонии. Это самый высокий показатель в области с начала пандемии COVID-19.

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Челябинскую область в числе четырех регионов, где ухудшилась ситуация с заболеваемостью COVID-19. Это прозвучало 3 декабря на заседании оперативного штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. «Ситуация с коронавирусом ухудшилась в четырех регионах. Это Калужская, Ростовская, Челябинская области, Калмыкия», — цитирует Голикову РИА «Новости». 3 декабря в Челябинской области был зафиксирован рекордный показатель смертности от коронавируса. За сутки в регионе скончались 32 человека от ковидной пневмонии. Это самый высокий показатель в области с начала пандемии COVID-19.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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