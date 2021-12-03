Голикова назвала регионы, где ухудшилась ситуация по COVID. Среди них Челябинская область

03 декабря 2021 в 16:51 Размер текста - 17 +

В Челябинской области растет смертность от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Челябинскую область в числе четырех регионов, где ухудшилась ситуация с заболеваемостью COVID-19. Это прозвучало 3 декабря на заседании оперативного штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. «Ситуация с коронавирусом ухудшилась в четырех регионах. Это Калужская, Ростовская, Челябинская области, Калмыкия», — цитирует Голикову РИА «Новости». 3 декабря в Челябинской области был зафиксирован рекордный показатель смертности от коронавируса. За сутки в регионе скончались 32 человека от ковидной пневмонии. Это самый высокий показатель в области с начала пандемии COVID-19. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Челябинскую область в числе четырех регионов, где ухудшилась ситуация с заболеваемостью COVID-19. Это прозвучало 3 декабря на заседании оперативного штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. «Ситуация с коронавирусом ухудшилась в четырех регионах. Это Калужская, Ростовская, Челябинская области, Калмыкия», — цитирует Голикову РИА «Новости». 3 декабря в Челябинской области был зафиксирован рекордный показатель смертности от коронавируса. За сутки в регионе скончались 32 человека от ковидной пневмонии. Это самый высокий показатель в области с начала пандемии COVID-19.