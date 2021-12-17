В Центробанке назвали худшие финансовые решения россиян

17 декабря 2021 в 19:55 Размер текста - 17 +

В ЦБ призвали россиян смотреть на свои расходы и доходы, а не брать пример с других Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021 Худшие финансовые решения россиян при трате сбережений — это импульсивные поступки под влиянием чужих советов. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Худшие финансовые решения — это импульсивные решения и под воздействием чьих-то советов или чужого примера. Он может оказаться неудачным, могут оказаться другие обстоятельства. Конечно, нужно соизмерять именно не с чужим примером, а с собственным анализом доходов, расходов», — сказала Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, трансляция велась на youtube-канале Центробанка (ЦБ). Она посоветовала хорошо обдумать покупку товаров под воздействием информации, что они могут подорожать. По словам Набиуллиной, цена может откорректироваться, начать падать и расти не так быстро. Ажиотаж пройдет и могут стать доступны наилучшие опции, отметила глава Центробанка. Ранее в ЦБ сообщили, что уровень инфляции в конце следующего года должен достичь 4-4,5%. В дальнейшем показатель будет около 4%. В банке России отметили, что инфляция складывается выше октябрьского прогноза. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Худшие финансовые решения россиян при трате сбережений — это импульсивные поступки под влиянием чужих советов. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Худшие финансовые решения — это импульсивные решения и под воздействием чьих-то советов или чужого примера. Он может оказаться неудачным, могут оказаться другие обстоятельства. Конечно, нужно соизмерять именно не с чужим примером, а с собственным анализом доходов, расходов», — сказала Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, трансляция велась на youtube-канале Центробанка (ЦБ). Она посоветовала хорошо обдумать покупку товаров под воздействием информации, что они могут подорожать. По словам Набиуллиной, цена может откорректироваться, начать падать и расти не так быстро. Ажиотаж пройдет и могут стать доступны наилучшие опции, отметила глава Центробанка. Ранее в ЦБ сообщили, что уровень инфляции в конце следующего года должен достичь 4-4,5%. В дальнейшем показатель будет около 4%. В банке России отметили, что инфляция складывается выше октябрьского прогноза.