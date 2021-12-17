В Центробанке назвали худшие финансовые решения россиян

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, банк россии, центральный банк россии
В ЦБ призвали россиян смотреть на свои расходы и доходы, а не брать пример с других Фото:
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Экономический кризис 2020-2021

Худшие финансовые решения россиян при трате сбережений — это импульсивные поступки под влиянием чужих советов. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Худшие финансовые решения — это импульсивные решения и под воздействием чьих-то советов или чужого примера. Он может оказаться неудачным, могут оказаться другие обстоятельства. Конечно, нужно соизмерять именно не с чужим примером, а с собственным анализом доходов, расходов», — сказала Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, трансляция велась на youtube-канале Центробанка (ЦБ).

Она посоветовала хорошо обдумать покупку товаров под воздействием информации, что они могут подорожать. По словам Набиуллиной, цена может откорректироваться, начать падать и расти не так быстро. Ажиотаж пройдет и могут стать доступны наилучшие опции, отметила глава Центробанка.

Ранее в ЦБ сообщили, что уровень инфляции в конце следующего года должен достичь 4-4,5%. В дальнейшем показатель будет около 4%. В банке России отметили, что инфляция складывается выше октябрьского прогноза.

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Худшие финансовые решения россиян при трате сбережений — это импульсивные поступки под влиянием чужих советов. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Худшие финансовые решения — это импульсивные решения и под воздействием чьих-то советов или чужого примера. Он может оказаться неудачным, могут оказаться другие обстоятельства. Конечно, нужно соизмерять именно не с чужим примером, а с собственным анализом доходов, расходов», — сказала Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, трансляция велась на youtube-канале Центробанка (ЦБ). Она посоветовала хорошо обдумать покупку товаров под воздействием информации, что они могут подорожать. По словам Набиуллиной, цена может откорректироваться, начать падать и расти не так быстро. Ажиотаж пройдет и могут стать доступны наилучшие опции, отметила глава Центробанка. Ранее в ЦБ сообщили, что уровень инфляции в конце следующего года должен достичь 4-4,5%. В дальнейшем показатель будет около 4%. В банке России отметили, что инфляция складывается выше октябрьского прогноза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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