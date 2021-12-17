Центробанк сделал прогноз о росте цен в России

17 декабря 2021 в 15:36 Размер текста - 17 +

Рост инфляции в России в следующем году не должен превысить 4,5%, заявили в Центробанке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уровень инфляции в России на конец 2022 года должен составить около 4-4,5%. Соответствующий прогноз сделали в Центробанке страны. «Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0—4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%», — указано на сайте регулятора. Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что в конце ноября инфляция составила 8,4%, передают «Дни.ру». В следующем году нужно вернуться к целевому уровню в 4%, заявил глава страны. Финансисты считают, что это маловероятно. При оптимистичном прогнозе показатель достигнет 6-7% в годовом выражении, считают они. Первый вице-премьер Андрей Белоусов не исключает, что в следующем году Россию ждет новая инфляционная волна из-за роста стоимости продовольствия. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Уровень инфляции в России на конец 2022 года должен составить около 4-4,5%. Соответствующий прогноз сделали в Центробанке страны. «Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0—4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%», — указано на сайте регулятора. Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что в конце ноября инфляция составила 8,4%, передают «Дни.ру». В следующем году нужно вернуться к целевому уровню в 4%, заявил глава страны. Финансисты считают, что это маловероятно. При оптимистичном прогнозе показатель достигнет 6-7% в годовом выражении, считают они. Первый вице-премьер Андрей Белоусов не исключает, что в следующем году Россию ждет новая инфляционная волна из-за роста стоимости продовольствия.