Центробанк сделал прогноз о росте цен в России

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Рост инфляции в России в следующем году не должен превысить 4,5%, заявили в Центробанке Фото:

Уровень инфляции в России на конец 2022 года должен составить около 4-4,5%. Соответствующий прогноз сделали в Центробанке страны.

«Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0—4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%», — указано на сайте регулятора.

Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что в конце ноября инфляция составила 8,4%, передают «Дни.ру». В следующем году нужно вернуться к целевому уровню в 4%, заявил глава страны. Финансисты считают, что это маловероятно. При оптимистичном прогнозе показатель достигнет 6-7% в годовом выражении, считают они. Первый вице-премьер Андрей Белоусов не исключает, что в следующем году Россию ждет новая инфляционная волна из-за роста стоимости продовольствия.

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Уровень инфляции в России на конец 2022 года должен составить около 4-4,5%. Соответствующий прогноз сделали в Центробанке страны. «Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0—4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%», — указано на сайте регулятора. Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что в конце ноября инфляция составила 8,4%, передают «Дни.ру». В следующем году нужно вернуться к целевому уровню в 4%, заявил глава страны. Финансисты считают, что это маловероятно. При оптимистичном прогнозе показатель достигнет 6-7% в годовом выражении, считают они. Первый вице-премьер Андрей Белоусов не исключает, что в следующем году Россию ждет новая инфляционная волна из-за роста стоимости продовольствия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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