16 декабря 2021

В Курганской области сократили тысячи чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области удалось увеличить эффективности госслужбы Фото:

В Курганской области за последние несколько лет сократили 6,5 тысячи чиновников. Об этом рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. По его словам, работа стала эффективнее.

«За последние 2,5 года в государственной и муниципальной службе Курганской области сокращено 6,5 тысячи штатных единиц. А работа стала в разы эффективнее. Это, в том числе, те люди, которые возможно анонимно пишут какие-то обращения, рассказывают про ужасы какие-то там, смеюсь, правящего режима. Я сочувствую им», — сказал Вадим Шумков в интервью телеканалу «Область 45».

Он также задался вопросом, какой выход должен быть из этой ситуации. Граждане, которые платят налоги, могут быть не готовы к тому, что чиновников будут содержать потому, что они так решили, сказал Шумков.

Ранее Шумков заявил, что сотрудников правительства региона увольняют не из-за личных причин, а из-за лени и равнодушия к людям. По его словам, некоторые чиновники по несколько лет возглавляют департаменты, но в них «полная разруха». Губернатор заявил, что в плане сокращения нет персонификации.

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В Курганской области за последние несколько лет сократили 6,5 тысячи чиновников. Об этом рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. По его словам, работа стала эффективнее. «За последние 2,5 года в государственной и муниципальной службе Курганской области сокращено 6,5 тысячи штатных единиц. А работа стала в разы эффективнее. Это, в том числе, те люди, которые возможно анонимно пишут какие-то обращения, рассказывают про ужасы какие-то там, смеюсь, правящего режима. Я сочувствую им», — сказал Вадим Шумков в интервью телеканалу «Область 45». Он также задался вопросом, какой выход должен быть из этой ситуации. Граждане, которые платят налоги, могут быть не готовы к тому, что чиновников будут содержать потому, что они так решили, сказал Шумков. Ранее Шумков заявил, что сотрудников правительства региона увольняют не из-за личных причин, а из-за лени и равнодушия к людям. По его словам, некоторые чиновники по несколько лет возглавляют департаменты, но в них «полная разруха». Губернатор заявил, что в плане сокращения нет персонификации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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