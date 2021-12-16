В Курганской области сократили тысячи чиновников

В Курганской области удалось увеличить эффективности госслужбы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области за последние несколько лет сократили 6,5 тысячи чиновников. Об этом рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. По его словам, работа стала эффективнее.

«За последние 2,5 года в государственной и муниципальной службе Курганской области сокращено 6,5 тысячи штатных единиц. А работа стала в разы эффективнее. Это, в том числе, те люди, которые возможно анонимно пишут какие-то обращения, рассказывают про ужасы какие-то там, смеюсь, правящего режима. Я сочувствую им», — сказал Вадим Шумков в интервью телеканалу «Область 45».

Он также задался вопросом, какой выход должен быть из этой ситуации. Граждане, которые платят налоги, могут быть не готовы к тому, что чиновников будут содержать потому, что они так решили, сказал Шумков.

Ранее Шумков заявил, что сотрудников правительства региона увольняют не из-за личных причин, а из-за лени и равнодушия к людям. По его словам, некоторые чиновники по несколько лет возглавляют департаменты, но в них «полная разруха». Губернатор заявил, что в плане сокращения нет персонификации.