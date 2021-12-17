В МИД РФ прокомментировали ответ на санкции Великобритании

17 декабря 2021 в 23:32 Размер текста - 17 +

Мария Захарова назвала санкции Лондона «очередным не обоснованным антироссийским выпадом» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Семи гражданам Великобритании закрыли въезд в Россию в ответ на антироссийские санкции Лондона. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства. «В ответ на недружественные действия Лондона и на основе принципа взаимности принято решение о введении персональных санкций в отношении [семи] представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации», — говорится в комментарии Марии Захаровой. Также она заявила, что МИД РФ считает, что правительство Великобритании продолжает следовать деструктивному курсу в двусторонних делах, что подтверждает «этот очередной ничем не обоснованный антироссийский выпад Лондона». От лица российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова призвала руководство Великобритании отказаться от политики, направленной на противостояние России, пригрозив ответом на любые недружественные шаги против РФ. В августе сообщалось о введении Лондоном санкций против семи российских сотрудников ФСБ, которые якобы причастны к инциденту с болезнью блогера Алексея Навального. Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не оставит санкции Великобритании без ответа. Санкции подразумевают под собой запрет на въезд в страну и заморозку банковских счетов, пишет телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Семи гражданам Великобритании закрыли въезд в Россию в ответ на антироссийские санкции Лондона. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства. «В ответ на недружественные действия Лондона и на основе принципа взаимности принято решение о введении персональных санкций в отношении [семи] представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации», — говорится в комментарии Марии Захаровой. Также она заявила, что МИД РФ считает, что правительство Великобритании продолжает следовать деструктивному курсу в двусторонних делах, что подтверждает «этот очередной ничем не обоснованный антироссийский выпад Лондона». От лица российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова призвала руководство Великобритании отказаться от политики, направленной на противостояние России, пригрозив ответом на любые недружественные шаги против РФ. В августе сообщалось о введении Лондоном санкций против семи российских сотрудников ФСБ, которые якобы причастны к инциденту с болезнью блогера Алексея Навального. Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не оставит санкции Великобритании без ответа. Санкции подразумевают под собой запрет на въезд в страну и заморозку банковских счетов, пишет телеканал 360.