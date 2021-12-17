Экс-зять Ельцина раскрыл, как Горбачев пришел к власти

18 декабря 2021 в 01:16 Размер текста - 17 +

Горбачева привел к власти Черненко, заявил экс-зять Ельцина Фото: Антон Белицкий © URA.RU Первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева привел к власти Константин Черненко, а не Юрий Андропов, как утверждают историки. Об этом, ссылаясь на слова экс-президента России Бориса Ельцина, заявил его бывший зять Алексей Дьяченко. «Именно Черненко привел к власти Михаила Горбачева. Почему-то сам Горбачев и многие историки под влиянием его рассказов считают „крестным отцом“ Горбачева — Юрия Андропова. Но это не совсем так», — написал Дьяченко в своей книге «От Ельцина до Путина. И обратно», фрагмент которой опубликован на сайте радио «Эхо Москвы». Дьяченко отметил, что обсуждал с Ельциным эту тему. По его словам, экс-президент обратил внимание, что после смерти Андропова Горбачев не стал Генеральным Секретарем. Именно Черненко дал Горбачеву право вести Секретариаты ЦК. «Ельцин считал, что Андропов неплохо относился в Горбачеву, но не видел его Генсеком. Иначе продвинул бы на свое место. Но он же этого не сделал! Место Генсека после Андропова уверенно занял Черненко», — написал Дьяченко. По его словам, Горбачев не говорил про это сам, так как Черненко не так популярен в народе, как Андропов. Он отметил, что личность Андропова окутана мифами, а Черненко воспринимали как обычного партийного аппаратчика. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева привел к власти Константин Черненко, а не Юрий Андропов, как утверждают историки. Об этом, ссылаясь на слова экс-президента России Бориса Ельцина, заявил его бывший зять Алексей Дьяченко. «Именно Черненко привел к власти Михаила Горбачева. Почему-то сам Горбачев и многие историки под влиянием его рассказов считают „крестным отцом“ Горбачева — Юрия Андропова. Но это не совсем так», — написал Дьяченко в своей книге «От Ельцина до Путина. И обратно», фрагмент которой опубликован на сайте радио «Эхо Москвы». Дьяченко отметил, что обсуждал с Ельциным эту тему. По его словам, экс-президент обратил внимание, что после смерти Андропова Горбачев не стал Генеральным Секретарем. Именно Черненко дал Горбачеву право вести Секретариаты ЦК. «Ельцин считал, что Андропов неплохо относился в Горбачеву, но не видел его Генсеком. Иначе продвинул бы на свое место. Но он же этого не сделал! Место Генсека после Андропова уверенно занял Черненко», — написал Дьяченко. По его словам, Горбачев не говорил про это сам, так как Черненко не так популярен в народе, как Андропов. Он отметил, что личность Андропова окутана мифами, а Черненко воспринимали как обычного партийного аппаратчика.