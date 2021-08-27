Экс-зять Ельцина раскрыл подробности передачи власти Путину

Первый президент России Борис Ельцин передал нынешнему лидеру страны Владимиру Путину должность главы государства, но тогда власть Кремлю не принадлежала. Об этом заявил бывший зять Ельцина Алексей Дьяченко.
«Да, в новогоднюю ночь Ельцин передал Путину кремлевский кабинет. Но одновременно два мастер-ключа от машины власти были реально переданы Михаилу Касьянову (правительство) и Александру Волошину (администрация президента). И Касьянов, и Волошин не были людьми Путина и действовали вполне самостоятельно», — рассказывает Алексей Дьяченко в интервью радио «Эхо Москвы».
Совет Федерации на тот момент состоял из всенародно избранных губернаторов, вспоминает Дьяченко. В ельцинской системе власти это был ключевой стабилизатор. Именно Совфед не давал возможности исполнительной власти возвышаться над остальными ветвями власти. Путину приходилось с этим считаться. Влияние в Госдуме прокремлевская фракция «Единство» (в будущем «Единая Россия» — прим. ред.) получила благодаря КПРФ.
«Преобразование ельцинской системы „сдержек и противовесов“ в путинскую „вертикаль власти“ заняло почти 12 лет. Последняя точка — отставка независимого Кудрина с поста министра финансов. Путин шел медленно, осторожно», — заключил Дьяченко. От оценок трансформации власти экс-зять Бориса Ельцина воздержался.
Ранее Алексей Дьяченко сравнивал Бориса Ельцина с Владимиром Лениным. Экс-зять отметил, что агрессия и ярость были их «топливом».
Подписывайтесь на URA.RU в