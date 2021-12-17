Захарова вступилась за заблокированный в Германии телеканал RT

18 декабря 2021 в 06:44 Размер текста - 17 +

Мария Захарова пригрозила в ответ заблокировать иностранные каналы в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лишение лицензии на вещание телеканала RT DE на территории Германии является не цензурой, а преследованием. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем telegram-канале. «ФРГ изначально исключила выдачу лицензии RT DE на вещание со своей территории, ФРГ надавила на Люксембург, чтобы и эта страна не разрешила транслировать сигнал, а теперь ФРГ прямо угрожает телеканалу. Это уже не цензура, это преследование», — написала Мария Захарова. Она напомнила, что глава европейского органа по надзору за СМИ, руководитель аналогичного органа ФРГ Тобиас Шмид заявил, что новый канал RT вызывает раздражение, потому «о нем позаботятся». «Пошла пощелкаю пультом, о ком из иностранных СМИ нам тоже можно было бы „позаботиться“. На всякий случай», — ответила Захарова. Также представитель МИД РФ заявила, что требует осуждения поведения Шмида. «ОБСЕ так и будет молчать? Госпожа [представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза] Рибейру, мы не ждем, мы требуем решительного осуждения подобного поведения», — заключила в своем сообщении Мария Захарова. Ранее сообщалось, что YouTube заблокировал доступ к каналу RT DE в день запуска его вещания, пишет RT. Роскомнадзор потребовал Google объяснить причины блокировки канала RT Deutsch, сообщает «Национальная служба новостей». Немецкий регулятор деятельности СМИ начал расследование в отношении телеканала RT, в результате которого RT DE могут запретить вещать в стране, передает телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лишение лицензии на вещание телеканала RT DE на территории Германии является не цензурой, а преследованием. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем telegram-канале. «ФРГ изначально исключила выдачу лицензии RT DE на вещание со своей территории, ФРГ надавила на Люксембург, чтобы и эта страна не разрешила транслировать сигнал, а теперь ФРГ прямо угрожает телеканалу. Это уже не цензура, это преследование», — написала Мария Захарова. Она напомнила, что глава европейского органа по надзору за СМИ, руководитель аналогичного органа ФРГ Тобиас Шмид заявил, что новый канал RT вызывает раздражение, потому «о нем позаботятся». «Пошла пощелкаю пультом, о ком из иностранных СМИ нам тоже можно было бы „позаботиться“. На всякий случай», — ответила Захарова. Также представитель МИД РФ заявила, что требует осуждения поведения Шмида. «ОБСЕ так и будет молчать? Госпожа [представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза] Рибейру, мы не ждем, мы требуем решительного осуждения подобного поведения», — заключила в своем сообщении Мария Захарова. Ранее сообщалось, что YouTube заблокировал доступ к каналу RT DE в день запуска его вещания, пишет RT. Роскомнадзор потребовал Google объяснить причины блокировки канала RT Deutsch, сообщает «Национальная служба новостей». Немецкий регулятор деятельности СМИ начал расследование в отношении телеканала RT, в результате которого RT DE могут запретить вещать в стране, передает телеканал 360.