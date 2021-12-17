Милонов предложил новую форму помощи россиянам

18 декабря 2021 в 09:05 Размер текста - 17 +

«Новогодня социальная корзина» поможет поддержать институт семьи и деторождения, считает Виталий Милонов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать в России «новогоднюю социальную корзину» для семей, которые испытывают денежные трудности во время праздников. Свою идею он изложил в письме на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова. «Представляется целесообразным введение новой меры социальной поддержки для семей, испытывающих денежные трудности во время новогодних праздников, — учреждение „новогодней социальной корзины“. Затраты на такой набор с лихвой покрыли бы добрые эмоции таких семей», — цитирует письмо Милонова Котякову RT. По мнению депутата, в корзину можно включить небольшую искусственную ель, украшения, сладости для детей и сертификат на посещение государственной елки. Милонов считает, что такая мера позволит эффективнее проводить политику поддержки института семьи и деторождения. Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил законопроект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам. Предполагается, что перед праздниками деньги будут получать как работающие, так и неработающие получатели страховой пенсии. Депутаты ссылаются на высокую инфляцию и данные Росстата, которые говорят о снижении покупательской способности пенсионеров. К тому же пенсионерам приходится тратить большие деньги на покупку подарков к Новому году, передает агентство Nation News. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать в России «новогоднюю социальную корзину» для семей, которые испытывают денежные трудности во время праздников. Свою идею он изложил в письме на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова. «Представляется целесообразным введение новой меры социальной поддержки для семей, испытывающих денежные трудности во время новогодних праздников, — учреждение „новогодней социальной корзины“. Затраты на такой набор с лихвой покрыли бы добрые эмоции таких семей», — цитирует письмо Милонова Котякову RT. По мнению депутата, в корзину можно включить небольшую искусственную ель, украшения, сладости для детей и сертификат на посещение государственной елки. Милонов считает, что такая мера позволит эффективнее проводить политику поддержки института семьи и деторождения. Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил законопроект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам. Предполагается, что перед праздниками деньги будут получать как работающие, так и неработающие получатели страховой пенсии. Депутаты ссылаются на высокую инфляцию и данные Росстата, которые говорят о снижении покупательской способности пенсионеров. К тому же пенсионерам приходится тратить большие деньги на покупку подарков к Новому году, передает агентство Nation News.