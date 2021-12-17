В результате возгорания троллейбуса никто не пострадал (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске около остановки «Детский мир» загорелся троллейбус. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях. В момент пожара в салоне находились пассажиры.

«Ребенок ехала с тренировки. Напугана. Снимали дети, которые, напугавшись, выскочили из автобуса», — рассказала жительница Челябинска Светлана Кагаева в группе «Регион-74 | Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам женщины, в результате возгорания троллейбуса никто не пострадал. На кадрах, выложенных в группе, видно, как водитель пытается потушить огонь в кабине. В этот момент пассажиры покидают салон.

Корреспондент URA.RU попытался связаться с пресс-службой ГУ МЧС России по Челябинской области. В ведомстве не ответили на звонок.

В октябре в Челябинске на пересечении улицы Российской и проспекта Победы загорелся трамвай. Предположительно, пожар возник из-за короткого замывания проводки двигателя. Водителю удалось разобраться с возгоранием с помощью огнетушителя. В момент пожара в салоне трамвая находились 20 человек, никто не пострадал.