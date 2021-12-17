17 декабря 2021
16 декабря 2021

В Челябинске загорелся троллейбус. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской пассажирский транспорт. Челябинск, троллейбус, пассажирский транспорт
В результате возгорания троллейбуса никто не пострадал (архивное фото) Фото:

В Челябинске около остановки «Детский мир» загорелся троллейбус. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях. В момент пожара в салоне находились пассажиры.

«Ребенок ехала с тренировки. Напугана. Снимали дети, которые, напугавшись, выскочили из автобуса», — рассказала жительница Челябинска Светлана Кагаева в группе «Регион-74 | Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам женщины, в результате возгорания троллейбуса никто не пострадал. На кадрах, выложенных в группе, видно, как водитель пытается потушить огонь в кабине. В этот момент пассажиры покидают салон.

Корреспондент URA.RU попытался связаться с пресс-службой ГУ МЧС России по Челябинской области. В ведомстве не ответили на звонок.

В октябре в Челябинске на пересечении улицы Российской и проспекта Победы загорелся трамвай. Предположительно, пожар возник из-за короткого замывания проводки двигателя. Водителю удалось разобраться с возгоранием с помощью огнетушителя. В момент пожара в салоне трамвая находились 20 человек, никто не пострадал.

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В Челябинске около остановки «Детский мир» загорелся троллейбус. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях. В момент пожара в салоне находились пассажиры. «Ребенок ехала с тренировки. Напугана. Снимали дети, которые, напугавшись, выскочили из автобуса», — рассказала жительница Челябинска Светлана Кагаева в группе «Регион-74 | Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте». По словам женщины, в результате возгорания троллейбуса никто не пострадал. На кадрах, выложенных в группе, видно, как водитель пытается потушить огонь в кабине. В этот момент пассажиры покидают салон. Корреспондент URA.RU попытался связаться с пресс-службой ГУ МЧС России по Челябинской области. В ведомстве не ответили на звонок. В октябре в Челябинске на пересечении улицы Российской и проспекта Победы загорелся трамвай. Предположительно, пожар возник из-за короткого замывания проводки двигателя. Водителю удалось разобраться с возгоранием с помощью огнетушителя. В момент пожара в салоне трамвая находились 20 человек, никто не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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