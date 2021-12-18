Ъ: экс-владелицу банка БКФ проверяют на причастность к убийству

Ольгу Миримскую задержали 17 декабря Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Задержанную экс-владелицу компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольгу Миримскую и следователя ГСУ СКР по Московской области Юрия Носова проверяют на причастность к подготовке убийства. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Следствие помимо возможной причастности к очередным эпизодам коррупции сейчас проверяет фигурантов на причастность к подготовке ими убийства», — передает « Коммерсант ». Басманный райсуд на два месяца арестовал Миримскую, уточняет РАПСИ.

Адвокат следователя Вадим Багатурия сообщил, что его доверитель хочет добиться привлечения обоих обвиняемых к уголовной ответственности за заведомо ложный донос и злоупотребление должностными полномочиями. По мнению адвоката, в новом расследовании будут «другие фигуранты и новые эпизоды».

Миримская в 2015 году была на 22-й строчке в рейтинге «Богатейшие женщины России» по версии Forbes Women. На тот момент ее состояние оценивали в 100 млн долларов. В 2017 году она стала фигурантом уголовного дела из-за нарушения тайны телефонных разговоров.

Ранее правоохранители задержали Миримскую и Носова. В 2017 году следователь вел дело, в котором она была потерпевшей. Предполагается, что Носов получал от Миримской взятки в виде автомобилей. Следователи ходатайствовали об аресте, передает Nation News. Адвокат экс-владелицы «Русского продукта» пока не комментировал информацию.