СМИ: Абрамович получил гражданство Португалии

Роман Абрамович стал гражданином Португалии
Фото: Личная страница Романа Абрамовича в Facebook
Российский миллиардер Роман Абрамович стал гражданином Португалии. Об этом сообщает португальская газета Publico.
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Российский миллиардер Роман Абрамович стал гражданином Португалии. Об этом сообщает португальская газета Publico. Новость дополняется