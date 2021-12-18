СМИ: Абрамович получил гражданство Португалии

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Роман Абрамович стал гражданином Португалии Фото:

Российский миллиардер Роман Абрамович стал гражданином Португалии. Об этом сообщает португальская газета Publico.

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Российский миллиардер Роман Абрамович стал гражданином Португалии. Об этом сообщает португальская газета Publico. Новость дополняется
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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