Толпа Дедов Морозов устроила драку в Москве

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Главную елку Екатеринбурга привезли на Площадь 1905 года, дед мороз
Причина массовой драки Дедов Морозов не сообщается Фото:

В Москве толпа Дедов Морозов устроила драку, сообщили в соцсетях. Причина потасовки неизвестна.

«Толпа бородачей устроила драку в Москве. Каждый готовится к Новому году по-своему. Эти деды, например, решили немного размяться на свежем воздухе», — передает telegram-канал «Мослента».

На видео заметно восемь человек в костюмах Дедов Морозов, которые бьют друг друга. Неизвестно из-за чего началась драка.

Ранее стало известно, в каких российских регионах есть резиденции Деда Мороза. Кроме Великого Устюга волшебника можно встретить в Москве, Екатеринбурге, Татарстане, Удмуртии и Кемеровской области, передает сайт MK.RU.

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В Москве толпа Дедов Морозов устроила драку, сообщили в соцсетях. Причина потасовки неизвестна. «Толпа бородачей устроила драку в Москве. Каждый готовится к Новому году по-своему. Эти деды, например, решили немного размяться на свежем воздухе», — передает telegram-канал «Мослента». На видео заметно восемь человек в костюмах Дедов Морозов, которые бьют друг друга. Неизвестно из-за чего началась драка. Ранее стало известно, в каких российских регионах есть резиденции Деда Мороза. Кроме Великого Устюга волшебника можно встретить в Москве, Екатеринбурге, Татарстане, Удмуртии и Кемеровской области, передает сайт MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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