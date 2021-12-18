Толпа Дедов Морозов устроила драку в Москве

Причина массовой драки Дедов Морозов не сообщается Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Москве толпа Дедов Морозов устроила драку, сообщили в соцсетях. Причина потасовки неизвестна.

«Толпа бородачей устроила драку в Москве. Каждый готовится к Новому году по-своему. Эти деды, например, решили немного размяться на свежем воздухе», — передает telegram-канал «Мослента».

На видео заметно восемь человек в костюмах Дедов Морозов, которые бьют друг друга. Неизвестно из-за чего началась драка.

Ранее стало известно, в каких российских регионах есть резиденции Деда Мороза. Кроме Великого Устюга волшебника можно встретить в Москве, Екатеринбурге, Татарстане, Удмуртии и Кемеровской области, передает сайт MK.RU .