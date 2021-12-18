Депутат Госдумы: МРОТ в РФ должен быть на уровне 50 тысяч рублей

19 декабря 2021 в 01:09 Размер текста - 17 +

Высокие зарплаты помогут российской экономике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России Минимальный размер оплаты труда в России должен быть на уровне 50 тысяч рублей. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы Олег Нилов. «Если это правильно подсчитать, сегодня минимум МРОТ должен быть на уровне 50 тысяч рублей. Минимальный размер оплаты труда — это человек после школы ничего не умеет, ничего не знает, пришел ящики таскать, вот 50 тысяч рублей в месяц. А если ты окончил вуз, получил опыт, то, конечно, это должны быть сотни тысяч рублей, как во всем мире», — сказал Олег Нилов. Парламентарий подчеркнул, что для расчета МРОТ необходимо использовать действующие цены и тарифы. «Все посчитано, уже все есть. Только не хватает не то, что политической воли, просто привычка алчного хищнического капитализма, как его даже президент называет, платить крохи. Это является аксиомой, но это надо ломать», — отметил собеседник агентства. Нилов уверен, что зарплаты такого уровня также помогут российской экономике. «Когда такие деньги будут выплачены, они никуда не денутся, не под подушку залезут. Они вернутся и в виде налогов в бюджет, и в виде инвестиций в развитие отечественного и аграрного бизнеса, потому что уйдут на продукты, на развитие любых других отраслей», — добавил депутат Госдумы. Ранее в России увеличилась сумма минимального размера оплаты труда. В 2022 году он вырастет до 13 890 рублей. В нынешнем году он составляет 12 792 рубля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минимальный размер оплаты труда в России должен быть на уровне 50 тысяч рублей. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы Олег Нилов. «Если это правильно подсчитать, сегодня минимум МРОТ должен быть на уровне 50 тысяч рублей. Минимальный размер оплаты труда — это человек после школы ничего не умеет, ничего не знает, пришел ящики таскать, вот 50 тысяч рублей в месяц. А если ты окончил вуз, получил опыт, то, конечно, это должны быть сотни тысяч рублей, как во всем мире», — сказал Олег Нилов. Парламентарий подчеркнул, что для расчета МРОТ необходимо использовать действующие цены и тарифы. «Все посчитано, уже все есть. Только не хватает не то, что политической воли, просто привычка алчного хищнического капитализма, как его даже президент называет, платить крохи. Это является аксиомой, но это надо ломать», — отметил собеседник агентства. Нилов уверен, что зарплаты такого уровня также помогут российской экономике. «Когда такие деньги будут выплачены, они никуда не денутся, не под подушку залезут. Они вернутся и в виде налогов в бюджет, и в виде инвестиций в развитие отечественного и аграрного бизнеса, потому что уйдут на продукты, на развитие любых других отраслей», — добавил депутат Госдумы. Ранее в России увеличилась сумма минимального размера оплаты труда. В 2022 году он вырастет до 13 890 рублей. В нынешнем году он составляет 12 792 рубля.