На челябинской ферме устроили массовый расстрел собак и кошек

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Клипарт. Екатеринбург, бездомные животные, бродячие собаки
Зоозащитники хотят привлечь к ответственности убийц животных Фото:

В Челябинской области в Агаповском районе начальник охраны застрелил кошек и собак, живущих на ферме. Об этом сообщили в соцсетях.

«Начальник охраны решил избавиться от собак и кошек, живущих на территории фермы. Нанял человека, тот застрелил всех, кого увидел», — цитирует защитников животных telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Зоозащитники планируют обратиться за юридической помощью. Они хотят привлечь живодеров к ответственности.

Ранее в Госдуме резко отреагировали на идею убийства бродячих животных. Депутаты «Единой России» заявили, что не будет возврата к их отстрелу. Так они отреагировали на предложение авторов законопроекта, разрешающего регионам убивать бездомных животных.

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В Челябинской области в Агаповском районе начальник охраны застрелил кошек и собак, живущих на ферме. Об этом сообщили в соцсетях. «Начальник охраны решил избавиться от собак и кошек, живущих на территории фермы. Нанял человека, тот застрелил всех, кого увидел», — цитирует защитников животных telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей». Зоозащитники планируют обратиться за юридической помощью. Они хотят привлечь живодеров к ответственности. Ранее в Госдуме резко отреагировали на идею убийства бродячих животных. Депутаты «Единой России» заявили, что не будет возврата к их отстрелу. Так они отреагировали на предложение авторов законопроекта, разрешающего регионам убивать бездомных животных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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