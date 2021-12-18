На челябинской ферме устроили массовый расстрел собак и кошек

Зоозащитники хотят привлечь к ответственности убийц животных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области в Агаповском районе начальник охраны застрелил кошек и собак, живущих на ферме. Об этом сообщили в соцсетях.

«Начальник охраны решил избавиться от собак и кошек, живущих на территории фермы. Нанял человека, тот застрелил всех, кого увидел», — цитирует защитников животных telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Зоозащитники планируют обратиться за юридической помощью. Они хотят привлечь живодеров к ответственности.

Ранее в Госдуме резко отреагировали на идею убийства бродячих животных. Депутаты «Единой России» заявили, что не будет возврата к их отстрелу. Так они отреагировали на предложение авторов законопроекта, разрешающего регионам убивать бездомных животных.