На челябинской ферме устроили массовый расстрел собак и кошек

В Челябинской области в Агаповском районе начальник охраны застрелил кошек и собак, живущих на ферме. Об этом сообщили в соцсетях.
«Начальник охраны решил избавиться от собак и кошек, живущих на территории фермы. Нанял человека, тот застрелил всех, кого увидел», — цитирует защитников животных telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».
Зоозащитники планируют обратиться за юридической помощью. Они хотят привлечь живодеров к ответственности.
Ранее в Госдуме резко отреагировали на идею убийства бродячих животных. Депутаты «Единой России» заявили, что не будет возврата к их отстрелу. Так они отреагировали на предложение авторов законопроекта, разрешающего регионам убивать бездомных животных.
В Челябинской области в Агаповском районе начальник охраны застрелил кошек и собак, живущих на ферме. Об этом сообщили в соцсетях. «Начальник охраны решил избавиться от собак и кошек, живущих на территории фермы. Нанял человека, тот застрелил всех, кого увидел», — цитирует защитников животных telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей». Зоозащитники планируют обратиться за юридической помощью. Они хотят привлечь живодеров к ответственности. Ранее в Госдуме резко отреагировали на идею убийства бродячих животных. Депутаты «Единой России» заявили, что не будет возврата к их отстрелу. Так они отреагировали на предложение авторов законопроекта, разрешающего регионам убивать бездомных животных.