В МИД пригрозили НАТО расправой в случае отказа от предложений

19 декабря 2021 в 00:08 Размер текста - 17 +

Россия пригрозила НАТО контругрозами Фото: flogeljiri/depositphotos.com, стандартная лицензия Depositphotos.com Россия перейдет в режим создания контругроз, если НАТО откажется от предложений страны касательно безопасности. С таким заявлением выступил замглавы МИД России Александр Грушко. «Мы готовы разговаривать о том, чтобы военный сценарий или военно-технический сценарий перевести в некий политический процесс, который реально укрепит военную безопасность <…> всех государств на пространстве ОБСЕ, Евроатлантики, Евразии. Если этого не получится, то мы уже обозначили им (НАТО — прим. URA.RU), тогда мы тоже перейдем в вот этот режим создания контругроз», — сообщил Грушко в эфире YouТube-канала «Соловьев Live». Он добавил, что в этой случае, будет поздно спрашивать у российских властей их логику принятия такого решения. Министр иностранных дел отметил, что власти РФ рассчитывают, что НАТО не сможет «заболтать» российские предложения по гарантиям безопасности. По его словам, страна подошла к моменту истины в отношениях с НАТО, когда необходимо безотлагательно определяться в дальнейших действиях, и Россия этот шаг уже сделала. Ранее члены НАТО сообщили, что они готовы работать над укреплением доверия с РФ, если ее власти начнут действовать в сторону снижения напряженности, предприняв конкретные шаги. Отмечается, что НАТО всегда будет решительно реагировать на ухудшения условий своей безопасности и сделает все, чтобы защитить своих сотрудников по альянсу. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия перейдет в режим создания контругроз, если НАТО откажется от предложений страны касательно безопасности. С таким заявлением выступил замглавы МИД России Александр Грушко. «Мы готовы разговаривать о том, чтобы военный сценарий или военно-технический сценарий перевести в некий политический процесс, который реально укрепит военную безопасность <…> всех государств на пространстве ОБСЕ, Евроатлантики, Евразии. Если этого не получится, то мы уже обозначили им (НАТО — прим. URA.RU), тогда мы тоже перейдем в вот этот режим создания контругроз», — сообщил Грушко в эфире YouТube-канала «Соловьев Live». Он добавил, что в этой случае, будет поздно спрашивать у российских властей их логику принятия такого решения. Министр иностранных дел отметил, что власти РФ рассчитывают, что НАТО не сможет «заболтать» российские предложения по гарантиям безопасности. По его словам, страна подошла к моменту истины в отношениях с НАТО, когда необходимо безотлагательно определяться в дальнейших действиях, и Россия этот шаг уже сделала. Ранее члены НАТО сообщили, что они готовы работать над укреплением доверия с РФ, если ее власти начнут действовать в сторону снижения напряженности, предприняв конкретные шаги. Отмечается, что НАТО всегда будет решительно реагировать на ухудшения условий своей безопасности и сделает все, чтобы защитить своих сотрудников по альянсу.