16 декабря 2021

В НАТО назвали условия для укрепления доверия с Россией

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, поднятые руки
В НАТО отметили, что диалог с Россией должен основываться на взаимности Фото:
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Война на Украине

НАТО готово работать над укреплением доверия с Россией, если она начнет действовать в сторону снижения напряженности. Об этом говорится в официальном заявлении Североатлантического совета, который опубликован на сайте альянса.

«Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия», — говорится в сообщении НАТО. Также отмечается, что Североатлантический совет понимает, что любой диалог с РФ должен основываться на взаимности, основных принципах и основополагающих документах европейской безопасности.

В заявлении говорится, что НАТО всегда будет решительно реагировать на ухудшения условий своей безопасности и примет все необходимые меры для защиты своих союзников по альянсу. НАТО поддержало территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ и призывает Россию вывести свои войска с ее территорий.

Ранее сообщалось, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что действия НАТО у российских границ ведут к новой ядерной угрозе. Президент РФ Владимир Путин назвал НАТО антироссийской структурой. Российский лидер заявил, что надеется на продолжение диалога с США. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что верит в примирение России и Украины, пишет RT.

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НАТО готово работать над укреплением доверия с Россией, если она начнет действовать в сторону снижения напряженности. Об этом говорится в официальном заявлении Североатлантического совета, который опубликован на сайте альянса. «Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия», — говорится в сообщении НАТО. Также отмечается, что Североатлантический совет понимает, что любой диалог с РФ должен основываться на взаимности, основных принципах и основополагающих документах европейской безопасности. В заявлении говорится, что НАТО всегда будет решительно реагировать на ухудшения условий своей безопасности и примет все необходимые меры для защиты своих союзников по альянсу. НАТО поддержало территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ и призывает Россию вывести свои войска с ее территорий. Ранее сообщалось, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что действия НАТО у российских границ ведут к новой ядерной угрозе. Президент РФ Владимир Путин назвал НАТО антироссийской структурой. Российский лидер заявил, что надеется на продолжение диалога с США. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что верит в примирение России и Украины, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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