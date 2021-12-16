В НАТО назвали условия для укрепления доверия с Россией

НАТО готово работать над укреплением доверия с Россией, если она начнет действовать в сторону снижения напряженности. Об этом говорится в официальном заявлении Североатлантического совета, который опубликован на сайте альянса.
«Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия», — говорится в сообщении НАТО. Также отмечается, что Североатлантический совет понимает, что любой диалог с РФ должен основываться на взаимности, основных принципах и основополагающих документах европейской безопасности.
В заявлении говорится, что НАТО всегда будет решительно реагировать на ухудшения условий своей безопасности и примет все необходимые меры для защиты своих союзников по альянсу. НАТО поддержало территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ и призывает Россию вывести свои войска с ее территорий.
НАТО готово работать над укреплением доверия с Россией, если она начнет действовать в сторону снижения напряженности. Об этом говорится в официальном заявлении Североатлантического совета, который опубликован на сайте альянса. «Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия», — говорится в сообщении НАТО. Также отмечается, что Североатлантический совет понимает, что любой диалог с РФ должен основываться на взаимности, основных принципах и основополагающих документах европейской безопасности. В заявлении говорится, что НАТО всегда будет решительно реагировать на ухудшения условий своей безопасности и примет все необходимые меры для защиты своих союзников по альянсу. НАТО поддержало территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ и призывает Россию вывести свои войска с ее территорий. Ранее сообщалось, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что действия НАТО у российских границ ведут к новой ядерной угрозе. Президент РФ Владимир Путин назвал НАТО антироссийской структурой. Российский лидер заявил, что надеется на продолжение диалога с США. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что верит в примирение России и Украины, пишет RT.