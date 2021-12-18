18 декабря 2021

В России изменят систему городской власти

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Алексея Орлова по итогам 2021 года. Екатеринбург
Новый закон позволит сократить количество местных чиновников Фото:

Государственная дума РФ подготовила законопроект, изменяющий систему местного самоуправления в России. Закон предлагает расширить число муниципалитетов и сократить число чиновников.

«В субъектах РФ предлагается ввести два вида муниципалитета: городской округ и муниципальный округ. Исключение составят лишь города федерального значения, где возможны внутригородские муниципальные образования. За городскими и муниципальными округами закрепляется идентичный объем неотъемлемых полномочий, направленных на непосредственное решение местных задач», — передают «Известия» текст законопроекта.

Отмечается, что новый закон позволит сократить количество местных депутатов и чиновников. Также закон призван снять противоречия между регионами и муниципалитетами. Устанавливается закрытый перечень из 27 неотъемлемых полномочий местного самоуправления.

Ранее Госдума одобрила законопроект о публичной власти. Новый закон позволяет губернаторам избираться более чем на 2 срока подряд. Также срок полномочий губернатора и региональных парламентов составит пять лет.

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Государственная дума РФ подготовила законопроект, изменяющий систему местного самоуправления в России. Закон предлагает расширить число муниципалитетов и сократить число чиновников. «В субъектах РФ предлагается ввести два вида муниципалитета: городской округ и муниципальный округ. Исключение составят лишь города федерального значения, где возможны внутригородские муниципальные образования. За городскими и муниципальными округами закрепляется идентичный объем неотъемлемых полномочий, направленных на непосредственное решение местных задач», — передают «Известия» текст законопроекта. Отмечается, что новый закон позволит сократить количество местных депутатов и чиновников. Также закон призван снять противоречия между регионами и муниципалитетами. Устанавливается закрытый перечень из 27 неотъемлемых полномочий местного самоуправления. Ранее Госдума одобрила законопроект о публичной власти. Новый закон позволяет губернаторам избираться более чем на 2 срока подряд. Также срок полномочий губернатора и региональных парламентов составит пять лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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