В России изменят систему городской власти

Государственная дума РФ подготовила законопроект, изменяющий систему местного самоуправления в России. Закон предлагает расширить число муниципалитетов и сократить число чиновников.
«В субъектах РФ предлагается ввести два вида муниципалитета: городской округ и муниципальный округ. Исключение составят лишь города федерального значения, где возможны внутригородские муниципальные образования. За городскими и муниципальными округами закрепляется идентичный объем неотъемлемых полномочий, направленных на непосредственное решение местных задач», — передают «Известия» текст законопроекта.
Отмечается, что новый закон позволит сократить количество местных депутатов и чиновников. Также закон призван снять противоречия между регионами и муниципалитетами. Устанавливается закрытый перечень из 27 неотъемлемых полномочий местного самоуправления.
Ранее Госдума одобрила законопроект о публичной власти. Новый закон позволяет губернаторам избираться более чем на 2 срока подряд. Также срок полномочий губернатора и региональных парламентов составит пять лет.
Государственная дума РФ подготовила законопроект, изменяющий систему местного самоуправления в России. Закон предлагает расширить число муниципалитетов и сократить число чиновников. «В субъектах РФ предлагается ввести два вида муниципалитета: городской округ и муниципальный округ. Исключение составят лишь города федерального значения, где возможны внутригородские муниципальные образования. За городскими и муниципальными округами закрепляется идентичный объем неотъемлемых полномочий, направленных на непосредственное решение местных задач», — передают «Известия» текст законопроекта. Отмечается, что новый закон позволит сократить количество местных депутатов и чиновников. Также закон призван снять противоречия между регионами и муниципалитетами. Устанавливается закрытый перечень из 27 неотъемлемых полномочий местного самоуправления. Ранее Госдума одобрила законопроект о публичной власти. Новый закон позволяет губернаторам избираться более чем на 2 срока подряд. Также срок полномочий губернатора и региональных парламентов составит пять лет.