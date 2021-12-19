Депутат Госдумы предложил две ежегодные выплаты для многодетных

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Михаил Щапов призвал поддержать многодетных деньгами и гаджетами Фото:

Многодетные семьи должны получать выплаты к школе и Новому году каждый год. Таким мнением с URA.RU поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

«Мы считаем крайне важным поддерживать семьи с детьми, особенно многодетные семьи. Для них есть смысл рассмотреть ежегодные выплаты. Логично их сделать две: перед 1 сентября на подготовку к школе и перед Новым годом», — сказал Михаил Щапов.

Также он считает, что государство может предусмотреть возможность обеспечить многодетные семьи гаджетами для занятий в школе. «Уже немалая часть учебного процесса происходит онлайн. Для многодетной семьи неподъемная задача: обеспечить всех детей необходимыми гаджетами. При этом если детей много, они не успевают позаниматься все. Такая мера поддержки даст толчок и развитию российской электронной промышленности: такие гаджеты можно как минимум собирать в России, а как максимум — собирать из отечественных компонентов. Тем более что они есть в производстве», — предложил депутат.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина ранее призвала ввести ежемесячную выплату на детей в размере 2,5 тысячи рублей. По ее мнению, эта мера должна работать как минимум до конца пандемии.

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Многодетные семьи должны получать выплаты к школе и Новому году каждый год. Таким мнением с URA.RU поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. «Мы считаем крайне важным поддерживать семьи с детьми, особенно многодетные семьи. Для них есть смысл рассмотреть ежегодные выплаты. Логично их сделать две: перед 1 сентября на подготовку к школе и перед Новым годом», — сказал Михаил Щапов. Также он считает, что государство может предусмотреть возможность обеспечить многодетные семьи гаджетами для занятий в школе. «Уже немалая часть учебного процесса происходит онлайн. Для многодетной семьи неподъемная задача: обеспечить всех детей необходимыми гаджетами. При этом если детей много, они не успевают позаниматься все. Такая мера поддержки даст толчок и развитию российской электронной промышленности: такие гаджеты можно как минимум собирать в России, а как максимум — собирать из отечественных компонентов. Тем более что они есть в производстве», — предложил депутат. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина ранее призвала ввести ежемесячную выплату на детей в размере 2,5 тысячи рублей. По ее мнению, эта мера должна работать как минимум до конца пандемии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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