Депутат Госдумы Останина предложила ввести новые выплаты на детей

16 декабря 2021 в 21:24 Размер текста - 17 +

В Госдуме считают, что выплаты на детей должны быть ежемесячными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России необходимо ввести ежемесячные выплаты на детей в размере 2,5 тысячи рублей. И продлить их до конца пандемии. Такое предложение в разговоре с URA.RU высказала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Выплаты на детей должны быть ежемесячными. Понятно, что в размере 10 тысяч рублей у нас не получится их ввести, средства федерального бюджета не безграничны. Но сделать социальный стандарт, две с половиной тысячи рублей раз в месяц — это вполне посильно бюджету. Или же выплаты в размере прожиточного минимума ребенка в субъекте федерации. Я считаю, что эта мера должна быть хотя бы до окончания пандемии. Когда власть официально скажет, что мы побороли пандемию, тогда эти выплаты можно временно приостановить», — пояснила Нина Останина. По словам главы комитета Госдумы, выплаты на детей в пять и 10 тысяч рублей бюджет ранее смог позволить сделать. «Бюджет потянул, когда это были 5 000 рублей, и когда это были 10 тысяч рублей к школе. Я думаю, что сентябрьская выплата очень помогла родителям. Но, к сожалению, она была политической, под выборы. Я считаю, что эта мера должна быть постоянно действующей, на федеральном уровне, без дополнительной нагрузки на региональный бюджет», — подчеркнула парламентарий. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России необходимо ввести ежемесячные выплаты на детей в размере 2,5 тысячи рублей. И продлить их до конца пандемии. Такое предложение в разговоре с URA.RU высказала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Выплаты на детей должны быть ежемесячными. Понятно, что в размере 10 тысяч рублей у нас не получится их ввести, средства федерального бюджета не безграничны. Но сделать социальный стандарт, две с половиной тысячи рублей раз в месяц — это вполне посильно бюджету. Или же выплаты в размере прожиточного минимума ребенка в субъекте федерации. Я считаю, что эта мера должна быть хотя бы до окончания пандемии. Когда власть официально скажет, что мы побороли пандемию, тогда эти выплаты можно временно приостановить», — пояснила Нина Останина. По словам главы комитета Госдумы, выплаты на детей в пять и 10 тысяч рублей бюджет ранее смог позволить сделать. «Бюджет потянул, когда это были 5 000 рублей, и когда это были 10 тысяч рублей к школе. Я думаю, что сентябрьская выплата очень помогла родителям. Но, к сожалению, она была политической, под выборы. Я считаю, что эта мера должна быть постоянно действующей, на федеральном уровне, без дополнительной нагрузки на региональный бюджет», — подчеркнула парламентарий.