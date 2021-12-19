Попова высказалась о штрафах за отказ от вакцинации

Анна Попова ответила на вопрос о штрафах за отказ от вакцинации против COVID-19 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Опыт стран о штрафах за отказ вакцинироваться от COVID изучается. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы изучаем опыт разных стран. Посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый», — сказала Попова на канале «Россия 1».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что противники вакцинации от коронавируса являются «опасными дураками». Об опасности противников вакцинации и агитации против прививок также высказались глава Минздрава Михаил Мурашко и Попова. Первый назвал такую агитацию «неразумными действиями», вторая считает, что антиваксеры — это «люди, пораженные страхом».